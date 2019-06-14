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WSJ: Büyük şirketlerden Facebook’un kripto para projesine yatırım

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında Visa, Mastercard, PayPal ve Uber’in yer aldığı birçok şirketin, Facebook’un kripto para birimi projesine 10’ar milyon dolar yatırım yaptı. The...

WSJ: Büyük şirketlerden Facebook’un kripto para projesine yatırım

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında Visa, Mastercard, PayPal ve Uber’in yer aldığı birçok şirketin, Facebook’un kripto para birimi projesine 10’ar milyon dolar yatırım yaptı.
The Wall Street Journal’ın “konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara” dayandırdığı haberinde, projeye yatırım ortaklarının katılmaya devam ettiği ve oluşturulan konsorsiyum üyelerinin gelecekte değişebileceği belirtildi.
WSJ kaynaklarına göre, Facebook’un kripto para biriminin dolara sabitleneceği ve Libra adıyla piyasaya sürüleceğini öne sürerken, söz konusu konsorsiyumun da Libra Birliği adını alacak.
Haberde, bazı üyelerin Facebook’un kripto para biriminin kara para aklama ve terör finansmanında kullanılmasından endişe ettiği belirtilirken, kaynaklar Facebook veya diğer üyelerin söz konusu kripto para birimi üzerinde bireysel kontrole sahip olmayacağını vurguladı.
WSJ’nin yanında Cointelegraph da, Facebook’un Mayıs ayında "Libra" ticari markasını satın aldığını ve projede yaklaşık 100 kişinin çalıştığını öne sürdü.
 

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