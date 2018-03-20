Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart () – The Wall Street Journal'ın (WSJ) Suudi Arabistan devlet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, petrol devi Aramco'nun önceden planlanan uluslararası düzeyde halka arzı şimdilik askıya alınırken, yerine şirket hisselerinin, bu yılın ikinci yarısında ya da önümüzdeki yıl yerel piyasada işleme alınması planlanıyor.
WSJ: Aramco hisseleri Suudi yerel piyasasında işlem görecek
Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart () – The Wall Street Journal'ın (WSJ) Suudi Arabistan devlet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, petrol devi Aramco'nun önceden planlanan uluslararası düzeyde halka arzı şimdilik askıya alınırken,...
20 Mart 2018 Salı 12:13
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