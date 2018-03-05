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WSJ: Amazon kullanıcılarına “mevduat hesabı” açmak için bankalarla görüşüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Mart () – Online alışveriş devi Amazon, kullanıcılarına mevduat hesabı açmak için JP Morgan ve diğer büyük bankalarla görüşmeler yapıyor. ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre genç müşterilerini...

WSJ: Amazon kullanıcılarına “mevduat hesabı” açmak için bankalarla görüşüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Mart () – Online alışveriş devi Amazon, kullanıcılarına mevduat hesabı açmak için JP Morgan ve diğer büyük bankalarla görüşmeler yapıyor.

ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre genç müşterilerini hedefleyen Amazon JP Morgan Chase ve benzer büyük finans kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek kullanıcılarına mevduat hesabı gibi bir hesap açmayı planlıyor.

Henüz nihai olarak sunulacak ürünün ne olduğuna dair resmi bir açıklama olmamasına rağmen, WSJ kaynaklarına göre Amazon’un bir bankaya dönüşmeyeceği fakat Amazon markalı bir hesabın olabileceği belirtiliyor.

Yapılan bir araştırma ise kullanıcıların neredeyse yarısının Amazon hesaplarını birincil banka hesabı olarak kullanmaya açık olduklarını gösterdi. Araştırma şirketi LendEDU tarafından yapılan bir araştırma anket katılımcılarının yüzde 46’inin Amazon hesaplarını birincil banka hesabı olarak kullanabileceklerini söylediği ortaya koyarken, anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 49.6’sı ise Amazon tarafından açılacak bir tasarruf hesabını kullanacağını söyledi.

Amazon ve JP Morgan daha önce de Berkshire Hathaway kurucusu Warren Buffet’la birlikte toplamda 1.1 milyonu bulan çalışanın sağlık hizmeti maliyetlerini düşürmek için işbirliği yapacağını duyurmuştu.

Haberin ardından önceki günü 1,493.45 dolar seviyesinden kapatan Amazon hisseleri yüzde 0.46 yükselişle 1,500.25 dolara çıktı. JP Morgan Chase & Co hisseleri ise borsa kapanış saatinin ardından yüzde 0.04’lük düşüşle 113.32 dolara geriledi.

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