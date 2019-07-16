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WPP, Kantar hisselerinin yüzde 60’ını Bain Capital’e satacak

İlayda Kılıçay / İstanbul, 16 Temmuz () – Reklam firması WPP Grup, alt kolu olan veri analiz şirketi Kantar’ın hisselerinin yüzde 60’ını yatırım şirketi Bain Capital’e yaklaşık olarak 3.1 milyar dolar karşılığında satacağını...

WPP, Kantar hisselerinin yüzde 60’ını Bain Capital’e satacak

İlayda Kılıçay / İstanbul, 16 Temmuz () – Reklam firması WPP Grup, alt kolu olan veri analiz şirketi Kantar’ın hisselerinin yüzde 60’ını yatırım şirketi Bain Capital’e yaklaşık olarak 3.1 milyar dolar karşılığında satacağını duyurdu.
Şirketin kasasına vergiler dahil 4 milyar dolar, vergisiz olarak ise 3.1 milyar dolar gerçekleşek satıştan elde ettiği gelirin yüzde 60’yla borçlarını kapatacağını ve geri kalan kısmını da hissedarlarına paylaştıracağını duyurdu. İşlemlerin 2020’de sona ermesi bekleniyor.
WPP CEO’su Mark Read, “Bain Capital ile birlikte ileriye bakarak ve tüm enerjimizi kullanarak çalışıyoruz. Kantar’ın iş partneri ve hissedarı olarak, müşterilerimiz verdiğimiz hizmetleden yararlanırken büyümeye devam edeceğiz” dedi.

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