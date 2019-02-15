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WP: ABD'de FTC ile Facebook kişisel mahremiyeti konuşuyor

İstanbul, 15 Şubat () - Washignton Post gazetesinin haberine göre, ABD'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile Facebook, "kişisel mahremiyet ihlalleri" konusunda görüşmeler yapıyor. Habere göre, FTC ile Facebook arasındaki müzakelerede, kişisel...

WP: ABD'de FTC ile Facebook kişisel mahremiyeti konuşuyor

İstanbul, 15 Şubat () - Washignton Post gazetesinin haberine göre, ABD'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile Facebook, "kişisel mahremiyet ihlalleri" konusunda görüşmeler yapıyor.
Habere göre, FTC ile Facebook arasındaki müzakelerede, kişisel mahremiyet ihlalleri nedeniyle, FTC'nin bugüne kadar bir teknoloji şirketine verebileceği en büyük cezayı da içeren bir uzlaşma üzerinde duruluyor.
Washignton Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, henüz bir uzlaşma çıkmayan müzakereler sonucunda varılması beklenen anlaşma, Facebook'un iş yapma şeklinde değişiklikler yapmasına ilişkin zorunlulukları da içerebilecek.
FTC, Facebook'un 87 milyon kullanıcının  bilgilerini uygun olmayan şekilde İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cabridge Analytica ile paşlaşmasını soruşturuyor.

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