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Worldsteel: Türkiye'de ham çelik üretimi Şubat'ta yüzde 12.5 düştü

İstanbul, 27 Mart () - Dünya Çelik Birliği'nin (Worldsteel) verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 düşüşle, 3 milyon 11 bin tondan 2 milyon 635 bin tona geriledi. Bu veriler...

Worldsteel: Türkiye'de ham çelik üretimi Şubat'ta yüzde 12.5 düştü

İstanbul, 27 Mart () - Dünya Çelik Birliği'nin (Worldsteel) verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 düşüşle, 3 milyon 11 bin tondan 2 milyon 635 bin tona geriledi.
Bu veriler ile, Türkiye'nin ham çelik üretimi yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 düşüşle, 6 milyon 199 bin tondan, 5 milyon 203 bin tona indi.
Worldsteel verilerine göre, küresel ham çelik üretimi Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 artarak 137 milyon 274 bin tona, yılın ilk iki ayında da yüzde 3.8 artışla 287 milyon 609 bin tona yükseldi.
Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi Şubat ayında yüzde 9.2 anrtışla 70 milyon 988 bin tona, yılın ilk iki ayında da yüzde 9.2 artışla 149 milyon 581 bin tona yükseldi.

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