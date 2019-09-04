WorldFood İstanbul Fuarı kapılarını açtı

Gıda ürünleri ve teknolojileri alanının merakla beklenen buluşma noktası 27. WorldFood İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 7 Eylül’e kadar devam eden fuara 45 ülkeden 500 katılımcı katıldı.

27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarı destekleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, fuarı düzenleyen ITE Bölge Direktörü Kemal Ülgen ve 27. WorldFood İstanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste basın toplantısı düzenleyerek, fuara ilişkin bilgi verdi.

Fuarı desteklediklerini ve çok önemsediklerini söyleyen İHBİR Başkanı Haluk Okutur, “WorldFood İstanbul, ihracatçı firmaların ürettikleri ürünlerin sunumlarını yaptıkları bir fuar. Burada büyük fırsatlar oluyor çünkü 30 ülkeden katılımcı ve yüzlerce alım heyeti var. Nitelikli alım heyetleri organizasyonları düzenledik. Yerli firmalarımızla birebir görüşmeler yapacak. Bu yıl fuara ilgi büyük, büyük firmalar yerini aldı” dedi.

“TÜRK FİRMALARININ ÖZGÜVENİNİ ARTIRMALARI GEREKİYOR”

İhracatçı firmaların özgüveninin düşük olduğunu belirten Okutur, “Ülkemizin hammaddesini dökme bir şekilde çok ucuz fiyatlara dünyaya satıyoruz. Türkiye’ye böyle bir haksızlık yapmamalıyız. Kendimize güvenmeliyiz, özgüvenimizi artırmalıyız. Dünyanın bu kadar kıymetli bulduğu ürünlerimizi bedava satmamalıyız. Hak ettiği şekilde, hak ettiği paraya satmamız gerekiyor. 2019’un ilk yarısında bir önceki yıla göre daha başarılıydık. 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. 2023 yılı hedeflerimizdeki 13.7 milyar dolarlık hedefimizi aşmak istiyoruz” diye konuştu.

"GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATINA ÖLÇÜLEBİLİR KATKI SUNACAĞIZ"

ITE Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, özellikle tarım ve gıda ürünleri ihracatı ile ilgili olarak durağan günler geçiren ülkemizde

WorldFood İstanbul'un ekonomimize hareket ve enerji getireceğine inandığını belirtti. Kemal Ülgen, "WorldFood İstanbul Fuarı, fuarcılık sektörü ile ilgili sektör paydaşlarını buluşturan, rekabeti zenginleştiren, yeni ürünleri tanıtma imkanı sunan ve tedarikçileri bir araya getirerek önemli iş anlaşmaları yapan sektörün itici güçlerinden biridir. Mevcut piyasa koşullarını okumanın ve uyumlanmanın en iyi yolu fuarlardır. Fuarcılık sektörü bu nedenle durağanlaşan ekonomilerin itici gücü olmaktadır. Ülkemiz hemen her sektörün ihracatında daha büyük rakamlara ulaşmayı hak etmektedir. WorldFood İstanbul ile Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatına ölçülebilir katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

20 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ HEDEFİ

WorldFood İstanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste ise, "27 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu önemli fuarda, her yıl daha çok katılımcı ile yol almaktan dolayı mutluyuz. Fuarımız 2018 yılında 29 ülkeden 430 katılımcı, 133 ülkeden 16 bin 85 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuar 4 günde, katılımcılarına toplamda 339 milyon Euro'nun üzerinde yeni iş hacmi potansiyeli yaratma imkânı sağladı. Fuar, bu yıl yükselen bir grafikle 45 ülkeden, 500 katılımcı ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor" dedi.

Benbanaste ,"Bu sene İHBİR ile düzenlediğimiz, sektör oyuncularına yeni alım, iş, iş geliştirme ve ortaklık fırsatları sunan Alım Heyeti Programı ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Hollanda ve A.B.D gibi birçok ülkeden 100'ün üzerinde yabancı profesyonel alıcıyı WorldFood İstanbul kapsamında ağırlayacağız. Panel programlarımızda ise sektörde ilerleme kaydeden veya durağanlaşan tüm noktaları, sektörde yer alan markalar, akademisyenler ve karar vericiler ile birlikte değerlendirmeyi hedefliyoruz. Gıda sektörünün uzun vadede kalkınması adına gerçekleştireceğimiz panel ve seminerler ile sektöre ışık tutacağımıza inancımız tam” diye konuştu.

EV DIŞI TÜKETİM HER YIL YÜZDE 20 BÜYÜYOR

ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz de ev dışı tüketim sektörünün dünyada 3,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğü olduğunu ifade etti. Türkiye'deki büyüklüğün 60 milyar lira olduğunu ifade eden Şahinöz, yeni hayat biçiminin evin dışında gıda tüketimini körüklediğini, son yıllarda her yıl yüzde 20 büyüyen sektörün büyümesinin katlanarak devam edeceğini bildirdi.

Şahinöz, fuarların bölgesel, ulusal veya uluslararası ticareti artırarak ekonomik bir kalkınmaya katkı sağladığı gibi katılımcı ve ziyaretçi firmaların iş ilişkilerini geliştirerek yeniliklere zemin oluşturması açısından oldukça önemli bir araç olduğunu söyledi.

ALIM HEYETİ PROGRAMI BU YIL DA ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE İMKÂN SUNACAK

WorldFood İstanbul Fuarı'nın en etkili alanlardan biri olan 'Alım Heyeti Programı' ITE Turkey ve İHBİR ortaklığında gerçekleşecek. Alım heyeti programı ile katılımcı firmalara ihracat potansiyeli yaratan Fuar'a, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Hollanda ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden 100'den fazla yabancı alıcının gelmesi hedefleniyor.

FUAR'DA NELER VAR?

27. WorldFood İstanbul'da perakende zincirleri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş sebze-meyve, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller, hububat ve kuruyemiş gibi başlıklarda pek çok marka ve üretici yerini aldı. 350'den fazla yerli katılımcının yer alacağı Fuar'da, son dönem tüketim trendleri ile birlikte yükselen bir başka değer olan özgün yöresel lezzetler sunuluyor.

Dört gün boyunca fuarla eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik programında konferanslar, katılımcı sunumları, şef şovları, yarışmalar ve tadım şovları ile sektörün üst düzey karar vericileri, departman direktörleri, ünlü şefler ve teknoloji uzmanları bir araya gelecek. Gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren üretici, toptancı, perakendeci ve ithalatçı sektör profesyonelleri yanında, lojistik çözümler ve sağlık ürünleri kategorisinden de önemli isimler programda yer alacak.