 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

İstanbul, 30 Temmuz () - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında gerçekleştirilen 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği “Women In Power” Projesi AIESEC İstanbul Asya ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliği ile başladı....

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

İstanbul, 30 Temmuz () - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında gerçekleştirilen 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği “Women In Power” Projesi AIESEC İstanbul Asya ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliği ile başladı. Proje, Türkiye ve dünyadaki kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Üniversite öğrencileri ve mezunları için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkânı sunan, dünyanın en büyük gençlik organizasyonu AIESEC’in İstanbul Asya temsilciliği ile İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü iş birliği ile gerçekleştirilen Women In Power Projesi 17 Ağustos’a kadar devam edecek.

Türkiye dâhil 23 farklı ülkeden öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Proje kapsamında eşitlik, cinsiyet eşitliği, feminizm, kaçırma, cinsel şiddet gibi farklı konuların ele alındığı atölyeler düzenleniyor. Projede, Türkiye’deki ve dünyadaki kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekmek amaçlanıyor.

Projeyle ilgili bilgi veren İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“İtalya, Çin,  İran, Sırbistan, Portekiz, Tunus, Romanya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan ülkelerden gelen gençlerin üniversitemiz çatısı altında yaptığı bu projenin, hem ülkemiz hem de dünya kadınlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

“Türk öğrencilerin de katıldığı bu ve bunun gibi çalışmaların, cinsiyet eşitliği konusunda hepimiz için bir umut ışığı olduğu muhakkaktır.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar