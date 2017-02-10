WIN EURASIA Metalworking imalat ve metal işleme fuarı açıldı

İSTANBUL, () HANNOVER Fairs Turkey Fuarcılık tarafından düzenlenen WIN EURASIA Metalworking İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Bu yıl 22'inci kez düzenlenen fuarın açılış törenine sektör profesyonelleri yoğun ilgi gösterdi.

ÜRETİMİNİZİ DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEK İSTİYORSANIZ

WIN EURASIA Metalworking Fuarı’nın açılış konuşmasını yapan Deutsche Messe AG Kıdemli Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz, fuarda, katılımcı firmalarla doğrudan iletişim sağlanıp müşteriye özel çözümler üretildiğini belirterek, “Akıllı üretimle, imalatla ilgileniyorsanız, üretiminizi daha da verimli hale getirmek istiyorsanız ve maliyet azaltma konusunda yardım almak istiyorsanız, o zaman burası tam size göre! Tabii ki önemli bir nokta da, Türk katılımcılar bu uluslararası platformda kendi ürünlerini uluslararası bir camiaya sunabilme fırsatı yakalayacaklar. Başta Bilim Sanayi ve Ekonomi bakanlıkları olmak üzere fuarımızı destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bu destek bizler için çok değerli” dedi.

Lenarz, “İmalat sanayinin iki önemli etkinliği olan ‘WIN EURASIA Metalworking’ ve ‘WIN EURASIA Automation’ fuarlarını sektörün bu konudaki talebini dikkate alarak yeniden birlikte organize etme kararı aldık. WIN EURASIA 2018, WIN Eurasia Metalworking ve WIN Eurasia Automation kapsamında düzenlenen 7 fuarı tek bir çatı altında sunarak ziyaretçilerine daha fazla kazanç ve verim sağlayacak,” dedi.

HER KRİZ TÜRKİYE'YE BİRŞEYLER ÖĞRETTİ

Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, “Şu anda Türkiye’de bir yavaşlama mı var, deyip beklemek yerine, ‘bunlar şimdi yatıyorsa koşmaya başladıklarında çok hızlı koşar’ deyip buraya ilgisini sürdürmeye devam ettiği için teşekkür ediyorum. Her kriz Türkiye’ye bir şeyler öğretti. O nedenle bu krizden çok az etkileneceğimizi tahmin ediyoruz ve bekliyoruz” dedi.



İLERİ ROBOTİK UYGULAMALAR ROBOTICS'te



Robotik teknolojilerin üretim süreçlerindeki artan önemine dikkat çekmek amacıyla ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve yoğun ilgi gören Robotics Sergi ve Forum alanı, bu yıl ikinci kez ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği) işbirliği ile ziyaretçileriyle buluşuyor. 18 firmanın robotik çözümlerinin sergilendiği özel alan firmaların ileri robotik uygulamalar, Endüstri 4.0 gibi imalat endüstrisindeki yeni trendlere odaklanan çeşitli konularda gerçekleştirdiği sunumlara da ev sahipliği yapıyor. Robotics bölümünde yer alacak firmalar, ABB, E3TAM, EMF Motor, ENTEK OTOMASYON, FESTO, GÜNMAK, HKTM, LEUZE, MITSUBISHI, NACHI, OMRON, PILZ, SCHNEIDER, SCHUNK, SERVO KONTROL, SEW-EURODRIVE, STAUBLI, YASKAWA olacak.

Açılış törenine Deutsche Messe AG Kıdemli Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz, Alman Mühendislik Federasyonu VDMA Türkiye Ülke Müdürü Friedrich Wagner, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak, İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları Sitesi Başkanı Kemal Akar, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı, MÜSİAD Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkan Yardımcısı M. Zeki Güvercin ve Türkiye Makinecileri Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz katıldı.



Fuar, 12 Şubat günü saat 17.30’a kadar ziyaret edilebilecek.

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