WEF Başkanı Borge Brende TÜSİAD’I ziyaret edecek

İstanbul, 24 Nisan () – Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum - WEF) Başkanı Borge Brende beraberindeki heyetle birlikte 25 Nisan’da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaret edecek.

Söz konusu ziyaret kapsamında düzenlenecek olan "Globalisation in Transition: Themes & Conclusions of Davos 2019" başlığıyla saat 14:00-15:30 saatleri arasından TÜSİAD Geel Merkezi’nde bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte, 2019 yılında düzenlenen Davos Zirvesi'nin çıktıları Türkiye iş dünyası ile paylaşılacak. Moderasyonunu TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası’nın yapacağı etkinlikte dijital dönüşüm, jepolitik değişim, sürdürülebilir kalkınma ve eğitim gibi konularda Davos'ta öne çıkan tartışmalar ele alınacak.