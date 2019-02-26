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Warren Buffett: Bitcoin’in hiçbir gerçek değeri yok

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Şubat () – ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci holding şirketi Berkshire Hathaway CEO’su ve ünlü yatırımcı Warren Buffet, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli Bitcoin’in “hiçbir gerçek...

Warren Buffett: Bitcoin’in hiçbir gerçek değeri yok

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Şubat () – ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci holding şirketi Berkshire Hathaway CEO’su ve ünlü yatırımcı Warren Buffet, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli Bitcoin’in “hiçbir gerçek değeri olmadığını” savundu.
Konuyla ilgili CNBC’ye açıklama yapan Buffett, Bitcoin’in “kuruntudan başka bir şey olmadı”na ilişkin önceki düşüncelerine tekrar ederken, “Bu durumdan dolayı üzgünüm çünkü insanlar hayatlarında bir şey değişecekmiş gibi umutlanıyorlar. Bitcoin sahiplerini anlayabiliyorum” dedi.
Bitcoin, Aralık 2017’de 20 bin dolarlık rekor düzeyine ulaştıktan sonra çeşitli açıklamalar ve yaptırımların etkisiyle düşüşe geçmiş ve 3,000 dolar düzeylerine kadar gerilemişti.
Gelişmelerin ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.18 artışla 3,850 dolardan işlem gördü, toplam piyasa hacmi de 129 milyar 992 milyon dolar olarak hesaplandı.

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