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Warren Buffett: Bitcoin bir kumar aracıdır

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mayıs () - ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci holding şirketi Berkshire Hathaway Kurucusu Warren Buffett’ın Bitcoin’i bir “kumar aracı” olarak tanımladı. CNBC’de yer alan habere göre, Berkshire Hathaway...

Warren Buffett: Bitcoin bir kumar aracıdır

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mayıs () - ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci holding şirketi Berkshire Hathaway Kurucusu Warren Buffett’ın Bitcoin’i bir “kumar aracı” olarak tanımladı.
CNBC’de yer alan habere göre, Berkshire Hathaway yıllık toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Buffett, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’in herhangi bir yatırım değeri olmadığını ileri sürdü ve ekledi:
“Bitcoin bir kumar aracı ve bu araca bağlı birçok dolandırıcılık eylemi yapıldı. Bitcoin herhangi bir şey üretmedi.
“Ceketimden bir düğme koparacağım. Burada elimde olan şey bir para, bu parayı size bin dolara satmayı teklif ediyorum ve gün sonuna kadar fiyatı 2 bin dolara çıkarmaya çalışıyorum. Fakat düğmenin tek bir kullanımı var ve bu kullanım da oldukça sınırlı.”
Buna rağmen kripto para birimleri ve özellikle Bitcoin’e yönelik eleştirileriyle de bilinen Buffett, Bitcoin’in kurulu olduğu blockchain teknolojisinin gelecek vaat ettiğini söyledi. Buffett, “Blockchain çok büyük bir teknoloji fakat bu teknolojinin Bitcoin’e ihtiyacı yoktu” dedi. Blockchain temelli projelere dahil olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin sorulan soruya da Buffett, şimdilik böyle bir planın olmadığı yanıtını verdi ve ekledi:
“Bunu muhtemelen dolaylı olarak yapıyoruzdur; fakat hayır, blockchain sektöründe lider isim olacak kişi ben değilim.”

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