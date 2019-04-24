Waren Buffett Berkshire Hathaway’in PG&E’yi satın alacağı iddialarını yalanladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – ABD’li milyarder yatırımcı Warren Buffet, Berkshire Hathaway’in Pacific Gas and Electric Company’yi (PG&E) satın alacağı iddialarını yalanladı.
SparkSpread’in Berkshire Hathaway’in PG&E’yi satın alacağı iddiasının ardından şirket hisselerinde artış görülürken, CNBC’ye yaptığı açıklamada Buffett haberin “yüzde 100 doğru olmadığını” ve şirketi PG&E’yi satın almak için görüşmeler yapsaydı, bundan “haberi olacağını” söyledi.
Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – ABD’li milyarder yatırımcı Warren Buffet, Berkshire Hathaway’in Pacific Gas and Electric Company’yi (PG&E) satın alacağı iddialarını yalanladı.