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Walmart yapay zeka startupı İsrailli Aspectiva’yı satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Şubat () – ABD merkezli perakende devi Walmart, yapay zeka teknolojileri üzerinde uzmanlaşan İsrail merkezli Aspectiva startupını satın aldığını duyurdu. Walmart’ın konuya ilişkin basın açıklamasında Aspectiva’nın...

Walmart yapay zeka startupı İsrailli Aspectiva’yı satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Şubat () – ABD merkezli perakende devi Walmart, yapay zeka teknolojileri üzerinde uzmanlaşan İsrail merkezli Aspectiva startupını satın aldığını duyurdu.
Walmart’ın konuya ilişkin basın açıklamasında Aspectiva’nın şirketin 2017’de kurulan ve “ticaretin geleceğini değiştirebilecek” fikirlerin gelişimi üzerinde çalışmalar yapan birimine katılacağı belirtildi.
Söz konusu birimin Başkanı Lori Flees, satın alımla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Aspectiva’nın geliştirdiği sofistike makine öğrenimi teknolojileri ve doğal dil işleme imkanlarının, gelecekte müşterilerimizin alışveriş yapma şeklinde büyük etkileri olacağını düşünüyoruz. İsrail’de gün geçtikçe büyüyen girişimciler topluluğuna katıldığımız ve bu girişimlerin Aspectiva ile yayılmasını izlediğimiz için çok mutluyuz.”
Söz konusu satın alım, Walmart’ın üstün müşteri denetimi oluşturma ve piyasadaki rakibi Amazon’la daha iyi rekabet etme hedefi taşırken, söz konusu anlaşmanın detayları henüz duyurulmadı.

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