Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

Walmart sağlık kayıtlarının saklanabileceği bir blok zinciri sisteminin patentini aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Haziran () – ABD merkezli perakende satış mağazaları zinciri Walmart, kişilerin sağlık durumlarının depolanması için geliştirilen bir blok zinciri teknolojisinin patentini aldı. Walmart’ın geliştirdiği...

Walmart sağlık kayıtlarının saklanabileceği bir blok zinciri sisteminin patentini aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Haziran () – ABD merkezli perakende satış mağazaları zinciri Walmart, kişilerin sağlık durumlarının depolanması için geliştirilen bir blok zinciri teknolojisinin patentini aldı.
Walmart’ın geliştirdiği ve “Kişinin giyilebilir bir araç üzerindne blok zinciri sisteminde kayıtlı sağlık kayıtlarını elde etme” isimli patentinde, ideal olarak bir bileklik olması planlanan ve kişinin sağlık kayıtlarını blok zinciri sisteminde kaydeden giyilebilir bir aracın acil durumlarda oldukça kullanılabilir olduğu belirtiliyor.
Radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemi olan Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) ve biyometrik imza ile ise acil bir durumda kişinin giyilebilir aracının taranacak ve sağlık kayıtlarına ulaşılmasına izin veren bir kişisel ve bir de halka açık bir şifreye ulaşılabilecek.
Patente göre, söz konusu kişisel şifrenin açılması için ise hastanın göz, parmak izi veya yüzü gibi bir biyometrik özeliğinin görüntüsü alınacak ve şifre çözüldüğünde kişinin blok zinciri sistemi üzerindeki sağlık kayıtlarına ulaşılabilecek.
Söz konusu kişinin sağlık kayıtları özellikle Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile paramedikler ve hastaneler olmak üzere diğer sağlık merkezleri ile de paylaşılabilecek. Bu yolla, hasta en yakın sağlık merkezine ulaşmadan gerekli personel hastanın durumuyla ilgili bilgilendirilecek ve zaman kazanılacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325