Walmart sağlık kayıtlarının saklanabileceği bir blok zinciri sisteminin patentini aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Haziran () – ABD merkezli perakende satış mağazaları zinciri Walmart, kişilerin sağlık durumlarının depolanması için geliştirilen bir blok zinciri teknolojisinin patentini aldı.

Walmart’ın geliştirdiği ve “Kişinin giyilebilir bir araç üzerindne blok zinciri sisteminde kayıtlı sağlık kayıtlarını elde etme” isimli patentinde, ideal olarak bir bileklik olması planlanan ve kişinin sağlık kayıtlarını blok zinciri sisteminde kaydeden giyilebilir bir aracın acil durumlarda oldukça kullanılabilir olduğu belirtiliyor.

Radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemi olan Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) ve biyometrik imza ile ise acil bir durumda kişinin giyilebilir aracının taranacak ve sağlık kayıtlarına ulaşılmasına izin veren bir kişisel ve bir de halka açık bir şifreye ulaşılabilecek.

Patente göre, söz konusu kişisel şifrenin açılması için ise hastanın göz, parmak izi veya yüzü gibi bir biyometrik özeliğinin görüntüsü alınacak ve şifre çözüldüğünde kişinin blok zinciri sistemi üzerindeki sağlık kayıtlarına ulaşılabilecek.

Söz konusu kişinin sağlık kayıtları özellikle Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile paramedikler ve hastaneler olmak üzere diğer sağlık merkezleri ile de paylaşılabilecek. Bu yolla, hasta en yakın sağlık merkezine ulaşmadan gerekli personel hastanın durumuyla ilgili bilgilendirilecek ve zaman kazanılacak.

