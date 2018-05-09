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Walmart Flipkart’ın çoğunluk hissesini 16 milyar dolara alıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs () – ABD’li perakende devi Walmart, Hindistan’da faaliyet gösteren online perakende şirketi Flipkart’ın yüzde 77 hissesini 16 milyar dolara almak için anlaştığını açıkladı. Economic Times’da yer...

Walmart Flipkart’ın çoğunluk hissesini 16 milyar dolara alıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs () – ABD’li perakende devi Walmart, Hindistan’da faaliyet gösteren online perakende şirketi Flipkart’ın yüzde 77 hissesini 16 milyar dolara almak için anlaştığını açıkladı.

Economic Times’da yer alan habere göre Flipkart’ın yüzde 77’sine 16 milyar dolar ödenmesi şirketin değerini 20 milyar doların üzerine taşıyor ve satınalma tarihteki en büyük e-ticaret anlaşması olarak kayda geçecek.

Kalan hisseler Flipkart’ın kurucu ortağı Binny Bansal, Tencent, Tiger Global ve Microsoft’un da aralarında olduğu mevcut yatırımcılarda kalmaya devam edecek.

Walmart yaptığı açıklamada uzun vadeli hedefin Flipkart’ın halka arzının gerçekleşmesi ve borsada işlem görmesi olduğunu söyledi. ABD’li Walmart Hindistan e-ticaret pazarının dünya perakende sektöründen dört kat hızlı büyüyeyeceğini öngörüyor.

Marka isimlerinin korunacağını belirten Walmart nihai satış anlaşmasının bu yıl içinde tamamlanacağını öngörüyor.

Sabah erken saatlerde Flipkart’ın en büyük hissedarı olan SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son, Walmart’ın Flipkart’ın çoğunluk hissesini almak için anlaştığını söylemişti.

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