Walmart çevirimiçi perakende satışlar için bir blok zinciri patenti aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Temmuz () – ABD merkezli perakende satış yapan mağazalar zinciri Walmart, çevirimiçi satışlarında kullanılmak üzere bir blockchain (blok zinciri) patenti aldığını duyurdu.

“Delivery Reservation Apparatus and Method” adı verilen ve 5 Temmuz’da Walmart tarafından patenti alınan blok zinciri sistemin çevirimiçi perakende satışlardaki paketlerin teslim edilmesi ve söz konusu teslimlerin planlanmasını kapsadığı belirtildi.

Söz konusu blok zinciri sisteminde, halka açık bir defter kullanan teslim merkezleri (kilitli yerleştirme istasyonu) kapasiteyi kontrol ederek rezervasyon yapabiliyor. Hangi teslim merkezinin teslim için rezerve edildiği veya uygun olduğunu halka açık defterde görülebiliyor. Teslim rezervasyonu için başvuru yapıldığında ise yeterli kapasite alanı için söz konusu