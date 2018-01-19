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Wall Street gerçek zamanlı kripto para veri akışına başlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ocak () – New York Borsası’nın (NYSE) ana şirketi Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Blockstream adlı bir startup ile birlikte, kripto para borsalarından veri toplayıp bu veriyi büyük bankalara gönderecek. ICE yılın...

Wall Street gerçek zamanlı kripto para veri akışına başlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ocak () – New York Borsası’nın (NYSE) ana şirketi Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Blockstream adlı bir startup ile birlikte, kripto para borsalarından veri toplayıp bu veriyi büyük bankalara gönderecek. ICE yılın ilk çeyreği kapanmadan küresel bir kripto para veri akışı sağlayacaklarını duyurdu.
Yeni veri akış sisteminin adının "kripto para veri akışı" anlamına gelen “Cryptocurrency Data Feed” olacağı belirtilen Bitcoin.com haberine göre, ICE açılış sayfasında bir notta, “Yeni kripto para veri akışımıza ICE Consolidated Feed’i üzerinden ulaşılabilecek ve size en fazla işlem gerçekleştirilen kripto para birimleriyle ilgili gerçek zamanlı veri akışı, gün sonu ve tarihi veri akışları sağlanacak" denildi. 
Atlanta Georgia merkezli ve Fortune 500 şirketlerinden biri olan ICE NYSE dışında borsanın Singapur ve Hollanda’daki alt kuruluşlarının da sahibi. İşbirliği gerçekleştireceği Blockstream adlı startup ise, özellikle Bitcoin uygulamalarında uzmanlaşmış ve yeni veri feed’ine ortak olacak bir şirket. 
Feed’de Bitcoin, Core, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple ve Bitcoin Cash olmak üzere altı büyük kripto paranın bilgilerinin olacağı belirtiliyor.

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