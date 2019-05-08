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Volvo Birleşik Krallık’ta elektrikli araç ArGe merkezi açacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mayıs () – İsveç merkezli Volvo Car Group ve Hong Kong merkezli Zhejiang Geely Holding’in ortak olduğu yüksek performanslı elektrik araç üreticisi Polestar, Birleşik Krallık’ın Coventry bölgesinde bir ArGe...

Volvo Birleşik Krallık’ta elektrikli araç ArGe merkezi açacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mayıs () – İsveç merkezli Volvo Car Group ve Hong Kong merkezli Zhejiang Geely Holding’in ortak olduğu yüksek performanslı elektrik araç üreticisi Polestar, Birleşik Krallık’ın Coventry bölgesinde bir ArGe merkezi açacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada söz konusu tesiste “gelecekte üretilecek Polestar arabalarının gelişiminin desteklenmesi için” başlangıçta 60 kişinin çalışacağı belirtildi. Polestar CEO’su Thomas Ingenlath “Birleşik Krallık’ın sunduğu otomotiv mühendisliği imkanlarına yatırım yapmak bizi güçlendirecek” derken, şirketin ArGe Direktörü Hans Pehrson da şu yorumu yaptı:
“Şirketin Birleşik Krallık tesisinde çalışacak olan ekip, halihazırda Polestar’ın mühendislik felsefesine hakim ve bu ekibi 2019 boyunca genişleteceğiz.”
Polestar, ilk hibrid aracı Polestar 1’i 2017’de piyasaya sürmüş ve 2019’da da “Tesla Model 3’e rakip olarak” Polestar 2 satışa çıkmıştı. Yeni model olan Polestar 3 aracının SUV olması bekleniyor.

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