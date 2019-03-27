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Volkswagen’den Amazon işbirliğiyle “endüstri bulut” platformu

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Almanya merkezli araç üreticisi Volkswagen AG ve ABD merkezli online e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, Volkswagen’in araç üretim fabrikaları ve depolarını birbirine bağlayacak olan yeni bir...

Volkswagen’den Amazon işbirliğiyle “endüstri bulut” platformu

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Almanya merkezli araç üreticisi Volkswagen AG ve ABD merkezli online e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, Volkswagen’in araç üretim fabrikaları ve depolarını birbirine bağlayacak olan yeni bir bulut platformu oluşturulması üzerinde anlaştı.
Suddeutsche Zetung’da yer alan habere göre, söz konusu platform Volkswagen’in 122 fabrika ve deposunu birbirine bağlayarak şirketin araç teslimatı, seri üretim hattı ve Wolsburg’daki merkez binası olmak üzere, tüm şubelerindeki problemleri yakından izlemesine olanak sağlayacak. Haberde, Volkswagen ve Amazon ortaklığının “yakında” duyurulacağı da belirtildi.
Volkswagen, daha önce Avrupa’da piller üzerine araştırma yapılması için çeşitli Avrupalı şirketlerle birlikte Avrupa Pil Birliği (European Battery Union/EBU) konsorsiyumuna katılmıştı.

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