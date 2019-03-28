Volkswagen ve Ford’dan pickup için ortaklık anlaşması

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – Almanya merkezli Volkswagen AG ve ABD merkezli Ford Motor Co yeni bir pickup kamyoneti modeli üzerinde çalışmak üzere ortaklık anlaşması imzaladı.

Volkswagen ticari araçlar yetkilisi Thomas Sedran, ABD’li ve Almanya’lı araba üreticileri arasındaki işbirliğinin sürücüsüz araçlar ve mobilite hizmetlerini de kapsayabileceğini söyledi ve ekledi:

“Ford’un otonom araçlar departmanı Argo’dan hisse satın alma konusunda yapıcı görüşmeler yapıyoruz.”

Medyada Şubat ayında yer alan haberlerde, Volkswagen’in Ford’un sürücüsüz araç departmanına 1.7 milyar dolar değerindeyatırım yapmayı değerlendirdiği belirtilmişti.