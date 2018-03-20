Vodafone’dan çalışanlarına 10 gün babalik izni

İstanbul, 20 Mart () - Vodafone Türkiye, “Çeşitlilik ve Dahiliyet” politikası doğrultusunda bu kez baba adaylarını merceğine alan Vodafone, yerel mevzuatta beş gün olan babalık iznini 10 güne uzattı.

Vodafone’un yeni babalık izni uygulamasından 1 Nisan 2018 tarihinden sonra baba olan çalışanlar yararlanabilecek. Vodafone’da çalışan baba adayları, ekstra beş günlük izinlerini, bebeklerinin ilk 18 ayı içinde, şirket takviminde tatil ilan edilen günlerin dışında kullanabilecekler.

Geçen yıl başlatılan “Yaşam Evreleri” projesi kapsamında çalışanlarının beklentilerini karşılamaya yönelik adımlar attıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, “Evlilik ve özellikle çocuk sahibi olmak, çalışanlarımızın yaşam evreleri içinde en önemli farklılıklardan birini oluşturuyor. Vodafone’da çalışan baba adaylarımız, hayatlarının en anlamlı dönemini doya doya yaşasın diye babalık izinlerini uzatıyoruz. 1 Nisan 2018 tarihinden sonra baba olan çalışanlarımız 10 gün izin kullanabilecek. Vodafone Türkiye olarak, farklı yaşam evrelerindeki çalışanlarımızın ihtiyaçlarına özel uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.