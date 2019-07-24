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Vodafone ve O2 5G hizmetlerinde ekipmanı ortak kullanacak

İlayda Kılıçay / İstanbul, 24 Temmuz () - Mobil telefon operatörleri Vodafone ve O2, Birleşik Krallık’ın küçük kentleri ve kırsalında yerleştirilmiş ekipmanlarını, 5G hizmetleri için ortak kullanma yolunda anlaşmaya vardı. İki şirket...

Vodafone ve O2 5G hizmetlerinde ekipmanı ortak kullanacak

İlayda Kılıçay / İstanbul, 24 Temmuz () - Mobil telefon operatörleri Vodafone ve O2, Birleşik Krallık’ın küçük kentleri ve kırsalında yerleştirilmiş ekipmanlarını, 5G hizmetleri için ortak kullanma yolunda anlaşmaya vardı.
İki şirket 23 kentte kendi antenlerini kullanacak ve 5G hizmetini birlikte sunmak için küçük kentler ve kırsal bölgelerde ekipmanlarını paylaşacaklar.
Vodafone’un Birleşik Krallık CEO’su Nick Jeffrery, "Büyük kentlerdeki altyapı bize çalışmalarımızın hız kazanması için kolaylık sağladı ve O2 ile birlikte ağ bağlantısını aktif hale getirdik. Kullanıcılarımız daha fazla yerde daha hızlı 5G kullanımına sahip olabilecek" dedi.
Vodafone 5G’yi kullanıcıları için 3 Temmuz’da Birleşik Krallık’ın yedi kentinde kullanıma sunmuştu.

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