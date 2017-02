Vodafone uydu üzerinden ses ve veri hizmeti sunmaya başladı

23 Şubat () - Vodafone, geleneksel transmisyon (aktarım) çözümlerinin mümkün olmadığı zorlu coğrafi koşullarda mobil araçları kullanarak, uydu üzerinden 4.5G hizmeti sunmaya başladı.

Uydu üzerinden başarıyla çalışan VoLTE (Voice Over LTE) teknolojisi ile, kristal berraklığında ses kalitesi ve süper hızlı arama bağlantısı sağlandı. Bu teknoloji sayesinde Vodafone aboneleri zorlayıcı doğa koşullarında da kesintisiz ses ve veri deneyiminden yararlanabilecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilen test ile bu başarıyı tescil eden Vodafone, 4.5G teknolojisini mobil araçlar vasıtasıyla uydu üzerinden kullanıcılarına sunan ilk operatör olmaya hak kazandı.

Vodafone’nun 4G ve üstü teknolojilerdeki global uzmanlığını Türkiye’ye taşımaya devam ettiğini vurgulayan Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, şunları söyledi:

"Abonelerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bir yandan çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkânı sunacak 5G teknolojisi için hazırlıklarımızı sürdürürken, diğer yandan 4.5G'deki global deneyimlerimizi Türkiye'ye taşımaya devam ediyoruz. 1 Nisan'daki 4.5G lansmanında Türkiye'de her yerde herkesin 4.5G kullanıcısı olmasına öncülük edeceğimizin sözünü vermiştik. '4bucakG' stratejimizle bugün 81 ilde 9 bine yakın fiziksel çekim noktasıyla ülkemizin en ücra köşesine kadar 4.5G hizmeti götürüyoruz. 4.5G lansmanı ile Türkiye’nin her yerinde kristal berraklığında ses kalitesi ve süper hızlı arama bağlantısı sağlamak için VoLTE hizmetini etkinleştirdik. Türkiye’de en geniş 4.5G kapsamasına sahip operatör olarak şimdi çıtayı daha da yükselterek teknik olarak ulaşılması en zor noktalara dahi 4.5G hizmeti getirmeyi mümkün kılıyoruz. Noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz test sonucunda uydu altyapısı kullanılarak 4.5G baz istasyonumuzu çekirdek şebekemize bağlamayı başardık. Bu sayede artık ulaşılamaz olan her yer Vodafone ile ulaşılabilir oluyor. Bu özel çözümle artık bir dağın zirvesine dahi Vodafone 4.5G hizmeti ulaştırabiliriz. Vodafone olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısı bakımından bugün dünyanın en geniş 4.5G ağına sahip operatör konumundayız. Grubumuz, 21 ülkede 4G, 5 kıtada ve 16 ülkede ise 4.5G hizmeti sunuyor. 4G ve üstü teknolojilerde global uzmanlığımızı Türkiye’ye taşmaya devam edeceğiz."

Afet durumunda da 4.5G teknolojisi mümkün kılınıyor

Vodafone Türkiye mühendislerinin üstün çalışmalarıyla hayata geçirilen çözüm, uydu haberleşmesi yolu ile yurdun dört bir yanına 4.5G hizmeti götürülebilmesine imkan tanıyor. Uygulama ile 4.5G teknolojisi mobil araçlarla uydu üzerinden abonelerin kullanımına sunuluyor. Zaman ve mekan gözetmeksizin, afet durumunda ve 4.5G baz istasyonunun şebeke bağlantısının mümkün olamadığı zorlu coğrafi bölgelerde 4.5G hizmeti mümkün kılınıyor.

(Fotoğraflı)