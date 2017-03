Vodafone Nesnelerin İnterneti ile Mobil Dünya Kongresi’nde

İstanbul, 2 Mart () - Vodafone’un çalınamayan otomobili ve sağlık ölçen bisikleti Mobil Dünya Kongresi’ne dikkat çekti.

Vodafone Grubu, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisini kullanarak iki tekerlekli araç endüstrisine sunduğu katkılarla Mobil Dünya Kongresi 2017’de adından en çok söz ettiren markalardan biri oldu. Şirket, iki tekerlekli araç endüstrisinde devrim yaratan mobil uygulamaların entegre edildiği yeni nesil motosiklet ve bisikletleri tanıttı.

2 Mart 2017 - Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve mobil iletişim dünyasının kalbinin attığı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017'ye Vodafone Grubu, Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarıyla damgasını vurdu. Vodafone Grubu, IoT teknolojisindeki stratejik odağı doğrultusunda Mobil Dünya Kongresi kapsamında, daha iyi bir yarın yaratmak için insanları ve işletmeleri dönüştüren yeni bilgi ekosistemini nasıl çalışır hale getirdiğini uygulamalarla gösterdi.

Vodafone, daha çok güvenlik özelliğiyle Yamaha TMAX SX ve DX sürücülerinin “Benim TMAX bağlantım” (My TMAX Connect) teknolojisini kullanarak sürücülere araçlarının konumunu sürekli izleme, araçları çalınırsa Vodafone’un çalınan araç izleme ve kurtarma hizmetini kullanarak araçlarını en hızlı ve kolay şekilde bulması gibi hizmetler sunuyor.

İtalyan Piaggio Group ile birlikte çalışan Vodafone Otomotiv, yeni bir e-bisikletin yaratım sürecinde yer aldı. Avrupa’da şu anda satışta olan Wi-Bisiklet (Wi-Bike) mobil bağlantıyı kullanarak bisiklet severlerin sürüş deneyimini geliştiriyor. Wi-Bisikletin sürücüleri, “Yeni sosyal özellikler”le akıllı telefonunu motor ayarlarını kontrol etmek, harcamak istedikleri fiziksel efor miktarını seçmek, yaktıkları kalori miktarını görüntülemek ya da rotalarını kaydetmek gibi işlevler için kullanabiliyor.

Proaktif olarak bataryasının azalması halinde ya da motoru acilen bakıma ihtiyaç duyduğunda alarm veren Wi-Bisiklet, aynı zamanda çalınma riskinin yüksek olması nedeniyle Vodafone’un sağladığı mobil bağlantıyı güvenliği artırmak için de kullanıyor. Wi-Bisiklet’in bisiklete özel bir kodla birbirine bağlandığı gösterge panosu kontrol birimi, batarya ve elektrikli motoru yalnızca birbiriyle bağlantılı ve iletişimdeyken çalışabiliyor. Bu nedenle sürücüler park ettiğinde Wi-Bisiklet’in kullanılabilmesini engellemek için bir tür elektronik anahtar olan ekranı kaldırıyor ve bisiklet çalınırsa bile hırsızın çok uzaklaşmasını engelliyor.

Wi-Bisiklet, Vodafone IoT Sim kartı ile sürekli olarak GPS’i kullanarak bisikleti izliyor ve çalınma teşebbüsünü fark ettiğinde bisiklet sahibinin iOS ya da Android akıllı cihazlarına direkt ve acil olarak bir uyarı gönderiyor. 2016’da yaklaşık 35 milyon tane satıldığı tahmin edilen e-bisikletler dünyada en çok satılan elektrikli araçlar olarak kabul ediliyor.

Vodafone Grup, Dünya Mobil Kongresi kapsamında, geliştirdiği ürün ve uygulamalarla IoT teknolojisinin kullanıcıların günlük yaşamını her alanda nasıl değiştirdiğini gözler önünde serdi. Vodafone IoT standında, IoT teknolojisi ile çiftçilerin besi hayvanlarını korumasına yönelik uygulamalar, bağlantılı robotların tarım üretim verimliğinde yaptığı devrim niteliğinde artış uygulamalı olarak gösterildi. Stantta ayrıca, yaşlıların teletıp olanaklarından kolayca yararlanabilmesini sağlayan ürünler ve felç mağdurlarının yeniden yürümesini sağlayan exoskelotonlar da tanıtıldı. Milyonlarca cihazı ve nesneyi nasıl online hale getiren ve her endüstri oyuncusu için ticari fırsatları genişleten Dar Bant Nesnelerin İnterneti bağlantısının etkilerinin yanı sıra, akıllı şehir uygulamaları ve sürücüsüz araçlar ile bağlantılı motosikletlerin mobiliteyi hizmet haline getirmesine yönelik çalışmalar da Vodafone IoT standında ziyaretçilerle paylaşıldı. (Fotoğraflı)