Vodafone / CEO Deegan: Dijitalleşme her zamankinden daha önemli

İstanbul, 8 Mart () - İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen Tasarım ve İnovasyon Zirvesi’nde konuşan Vodafone CEO’su Colman Deegan “Endüstri 4.0’ı yakalamak için işletmelerin yeni nesil teknolojilere adapte olması ve dijitalleşme süreçlerini tamamlamaları her zamankinden daha büyük önem taşıyor” dedi.

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşen zirvede konuşan Deegan şunları söyledi:

“Dijital teknolojiler, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve pozitif deneyim sağlamak için temel araç haline geldi. Bugün Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti (IoT), tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik eden bilgiyi sağlıyor. IoT teknolojisi günlük aktiviteleri analiz ederek, şirketler için muazzam miktarda bir müşteri öngörüsü sağlamayı mümkün kılıyor. Bu yönüyle IoT, her endüstride var olan işletmelerin operasyonlarını dönüştürecek, devrim niteliğinde bir teknoloji.

“IoT pazarının 2020 yılına kadar 50 milyar dolardan fazla olacağını da göz önünde bulundurursak, Endüstri 4.0’ı yakalamak için işletmelerin yeni nesil teknolojilere adapte olması ve dijitalleşme süreçlerini tamamlamaları her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Vodafone olarak Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, en son dijital teknolojileri Türk insanlarının, işletmelerinin ve ülke ekonomisinin yararı için sunuyoruz. İnanıyoruz ki, dijitalleşmiş şirketlerin sayısının artması Türkiye ekonomisinin potansiyelini güçlendirecektir. Yarına Hazırım Platformumuz çatısı altında sunduğumuz, işletmelerin verimliliğini artıran yenilikçi çözümlerimizle onları yarının ve iş yapmanın değişen dünyasına hazırlıyoruz. Müşterilerimizin dijital iş ortağı olarak, teknolojinin yenilikçi yollarını kullanarak, iş yapış şekillerini dönüştürmelerini desteklemeye devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)