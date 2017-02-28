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Vodafone abonelerine 100 ülkede uluslararası dolaşım hizmeti

İstanbul, 28 Şubat () – Dünyanın önde gelen bağımsız analiz şirketlerinden Ovum’la yürüttüğü araştırmaya göre Vodafone, Türkiye’de abonelerine 100 ülkede sunduğu hizmetle en fazla noktada 4G ve üstü teknolojilerde uluslararası...

Vodafone abonelerine 100 ülkede uluslararası dolaşım hizmeti

İstanbul, 28 Şubat () – Dünyanın önde gelen bağımsız analiz şirketlerinden Ovum’la yürüttüğü araştırmaya göre Vodafone, Türkiye’de abonelerine 100 ülkede sunduğu hizmetle en fazla noktada 4G ve üstü teknolojilerde uluslararası dolaşım hizmeti sağlayan operatör oldu. 

Vodafone’den yapılan açıklamaya göre, Vodafone Grubu’nun Ovum’la yaptığı ve Türkiye dahil Vodafone’un faaliyet gösterdiği 18 ülkeyi kapsayan 4G uluslararası dolaşım araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, 100 ülke ile Türkiye’de abonelerine en fazla noktada 4G ve üstü teknolojilerde uluslararası dolaşım hizmeti sağlayan operatör Vodafone oldu. 

Buna göre, 4.5G destekli akıllı cihaz sahibi Vodafone aboneleri, Almanya’dan ABD’ye, Rusya’dan Brezilya’ya, Güney Kore’den Norveç’e varan geniş bir coğrafyada tarifelerindeki interneti 4G hızında Türkiye'deymiş gibi kullanabiliyor. 

Deegan: Dünyanın en geniş ağına sahip operatör

Vodafone’un, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda en son teknolojiyi kucaklayan, ihtiyaçları karşılayan çözümler geliştirdiğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülke sayısı bakımından dünyanın en geniş 4.5G ağına sahip operatör konumunda olduğunu söyledi.

Deegan, Vodafone grubunun 21 ülkede 4G, 5 kıtada ve 16 ülkede ise 4.5G hizmeti sunduğunu belirterek şöyle dedi:

"Geniş kapsamlı yayın alanına sahip"

“Türkiye’de de 4.5G mobil internet şebekesini abonelerimize ilk günden itibaren en hızlı ve en kolay şekilde ulaştırmak üzere çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Türkiye’de 4G uluslararası dolaşım hizmetini ilk sunan operatör olarak bugün abonelerimize diğer operatörlerden iki kat fazla noktada, toplamda 100 ülkeyi kapsayan çok geniş bir coğrafyada 4G ve üzeri teknolojilerin özelliklerinden yararlanma imkânı veriyoruz. Bu liderlik, özellikle Güney Amerika, Orta Doğu, Doğu ve Güney Asya, Güney ve Doğu Afrika ve Avrupa’da daha geniş kapsamlı bir yayın alanına sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Bu sayede abonelerimiz daha fazla ülkede, mobil iletişimde daha yüksek aktarım hızları, kapasite ve kalite sunan yeni nesil mobil teknolojileri deneyimleyebiliyor. Türkiye’nin Dijital Dönüşümü’ne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, Vodafone Grubu’ndan aldığımız güçle abonelerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmaya devam edeceğiz.”

Vodafone 4G uluslararası dolaşımda Türkiye dahil 18 ülkede lider konumda 

Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lesotho, Malta, Macaristan, Portekiz, Romanya, Tanzanya, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan olmak üzere 18 ülkeyi kapsayan araştırmanın sonuçları, Vodafone’un faaliyet gösterdiği tüm bu ülkelerde yerel operatörlerin iki katına yakın noktada 4G uluslararası dolaşım hizmeti sunduğunu ortaya koydu. 

(Fotoğraflı)

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