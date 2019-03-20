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Visa "kripto para ve blockchain"e hakim yönetici ilanı verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart () – ABD merkezli ödeme sistemleri şirketi Visa, verdiği FinTech departmanı Teknik Ürün Yöneticisi ilanıyla, kripto para ve blockchain adaptasyonu işareti verdi. Visa yetkilisi Cuy Sheffield, söz konusu pozisyonda...

Visa "kripto para ve blockchain"e hakim yönetici ilanı verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart () – ABD merkezli ödeme sistemleri şirketi Visa, verdiği FinTech departmanı Teknik Ürün Yöneticisi ilanıyla, kripto para ve blockchain adaptasyonu işareti verdi.
Visa yetkilisi Cuy Sheffield, söz konusu pozisyonda çalışacak kişinin, kripto para birimlerinin perakende dünyasındaki yerini kavraması gerektiğini söyledi. Sheffield'in resmi Twitter hesabından 17 Mart’ta yaptığı paylaşımda, şirketin hizmetlerini dijital para birimleri teknolojisine entegre etmeyi hedeflediği yorumu yapıldı:
“Kripto para ve perakende ödemeleri kesişimiyle ilgilenen ürün yöneticisi var mı? Dijital para birimlerini destekleyen fintech teknolojileri için ürün oluşturmaya odaklı yeni bir ekip kurmak için takım arkadaşları arıyoruz.”
Söz konusu ilanda, adayın kripto para ve blockchain teknolojileri dünyasıyla ilgili bilgi sahibi olması gerektiği belirtilirken, ek olarak adayların söz konusu alanda etkili olan profesyonel bağlantıları olması da talep ediliyor. Visa, söz konusu adayın, “Visa için kripto para birimlerini desteklemeyi amaçlayan fintech ürünleri oluşturmasını” istiyor.
 

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