Vialand, Türkiye’nin ilk 500 hizmet ihracatçısı arasına girdi

ALIŞVERİŞ ve eğlence merkezi Vialand, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl ikincisi açıklanan “Türkiye’nin 500 Hizmet İhracatçısı Araştırması”nda, 5 milyon 683 bin dolarlık hizmet ihracatı ile Türkiye’nin ilk 500 hizmet ihracatçısı arasına girdi.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda hizmet sektörünün gelişiminin görülmesine, potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen 'Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Vialand ve Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, Vialand’in ilk 500 şirket arasında üst sıralarda yer almasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Vialand kompleksi ile hem AVM hem de eğlence sektörüne yeni bir perspektif getirdiğimize inanıyoruz. Bir tema parkı, AVM, otel ve gösteri merkeziyle birleştirdik. 360 derece perakendecilik anlayışıyla farklı bir konsept sunuyoruz. AVM ve tema parkta çapraz müşteri profillerini bir araya getiriyor ve çok geniş bir misafir profiline hizmet sağlıyoruz. Yenilikçi bakış açımız ve kalite anlayışımız sayesinde her geçen gün yerli ve yabancı ziyaretçi sayımızı artırıyoruz. Hali hazırda yılda 23 milyon ziyaretçi ağırlayan Vialand, eğlence sektöründe de başarısını kanıtladı. Körfez ülkeleri ve Balkanlara sattığımız biletler ve sezonluk kartlarla 5 milyon 683 bin dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Böylece, TİM tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Hizmet İhracatçısı Araştırması’nda dereceye girdik. Bu başarı bizi onurlandırdı.

"2018' DE İKİ BÜYÜK PROJEYE İMZA ATACAĞIZ"

2018 yılında Vialand’de iki büyük projeye imza atacağız. Vialand Tema Park’ın içerisindeki üniteleri ve eğlence konseptini farklılaştırarak zenginleştireceğimiz büyük bir yenilenme projemiz var. Tema parka 10 bin kişilik yeni bir açık hava konser alanı, temalı dört yeni restoran ve bir panayır alanı eklemek için çalışmalarımız sürüyor. Öte yandan Avrupa’da Designer Outlet mağazalarının önde gelen sahibi, geliştiricisi ve yöneticisi konumundaki McArthurGlen ile Vialand kompleksi içerisinde, Türkiye’nin ilk Designer Outlet’ini açacağız. Bu yeni projelerle birlikte İstanbul’u ziyaret eden turistlerin yüzde 60’ını çekmeyi hedefliyoruz.”

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