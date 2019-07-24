Veteriner hekimler, İzmir ve Gaziantep'te toplanıyor

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, Samsun'da ilki düzenlenen bölge toplantısının ikincisini İzmir’de, üçüncüsünü de Gaziantep'te gerçekleştirecek. Geniş katılımlı bölge toplantılarında sektörü ilgilendiren onlarca konu masaya yatırılıp ve yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlenecek.İzmir Veteriner Hekimler Odası'nın ev sahipliğini yapacağı 2'nci Bölge Toplantısı 27- 28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. İzmir'deki toplantıya, Manisa, Uşak, Afyon, Kütahya, Denizli, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Trakya, Kocaeli ve İstanbul Bölge ve il oda başkanları katılacaklar.TVHB Merkez Konseyi'nin üçüncü bölge toplantısına ise Gaziantep Veteriner Hekimler Odası ev sahipliği yapacak. 30- 31 Temmuz tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek toplantıya Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Niğde, Karaman, Van, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri, Elazığ, Konya ve Aksaray Bölge ve il oda başkanları katılacaklar.SORUNLAR MASAYA YATIRILACAKToplantılar hakkında bilgi veren TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bölge toplantılarında, veteriner hekimliği ve hayvancılık sektörünü doğrudan ilgilendiren sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulacağını söyledi. Eroğlu, toplantılarda veteriner hekimlik mesleğinin sorunları ve çözüm önerilerinin, hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan ıslah ve beslenmesi, hayvancılık desteklemeleri, canlı hayvan- et ithalatı, 3'üncü Tarım Şurası, kamuda veteriner hekimlik yapılanması gibi tarım ve hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren konular masaya yatırılacağını belirtti. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, hayvan hareketleri, hayvan hastalıkları, zoonotik hastalıklar, Veteriner Halk Sağlığı, gıda güvenliği ve çevre sağlığı gibi konular da ayrıntılı bir şekilde tartışılacağını ifade eden Ali Eroğlu, "Ortaya konan çözüm önerileri, TVHB Merkez Konseyi ve Veteriner Hekim Odaları tarafından yapılacak plan ve çalışmalara ışık tutacak" dedi.

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