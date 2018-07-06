İstanbul, 6 Temmuz () - ABD – İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde, Türkiye varlıklarında, hisse senediyle başlayan, Türk lirasıyla devam eden yükselişin, tahvil piyasasına da yayılmaya başladığı belirtilerek, "Veri akışında Türkiye’nin ayrışmasını destekleyecek bir gelişme yok" denildi.

İŞ Yatırım'ın, "Güller savaşı..." başlıklı bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Çin ticaret savaşı 34 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 vergi konmasıyla bu sabah itibariyle fiilen başladı.

"Çin konuyu Dünya Ticaret Örgütüne taşıyacağını ve karşılık vereceğini açıkladı; ama, piyasa fiyatlamaları küresel bir ticaret savaşından güller savaşına işaret ediyor.

"Dış ticaret savaşı endişesiyle Çin hisseleri 2018 zirvesine göre yüzde 22 gerileyip ayı piyasasına girerken, Wall Street’teki kayıp yüzde 5 ile sınırlı kaldı.

"Kısa vade için asıl önemli olan ise haber sonrasında her iki piyasanın da, ABD yüzde 0.3, Çin yüzde 0.8 yükselmesi.

"Türkiye varlıkları dünyadan açık ara pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Hisse senediyle başlayan, Türk lirasıyla devam eden yükseliş, tahvil piyasasına da yayılmaya başladı.

"Veri akışında Türkiye’nin ayrışmasını destekleyecek bir gelişme yok.

"Ucuz değerlemeler ve rasyonel davranması beklenen bir Ankara yükselişi destekliyor.

"Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da sınırlı yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz.

"Türk lirasının değer kazanması ve faizlerdeki gerileme bankaların sanayi hisselerine göre daha güçlü olacağını gösteriyor.

"Vurgulamak istediğimiz diğer konu 10 yıllık Türk lirası cinsi devlet tahvillerin cazibesi.

"Yabancı payının son altı yılın en düşük seviyesine gerilediği, faiz seviyesinin ise son sekiz yılın en yüksek seviyesine yakın olduğu 10 yıllık tahviller orta vadeli alım için değerlendirilebilir."