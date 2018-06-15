Venezuela’da kripto para işlemi yapılan banka hesaplarına denetim

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Haziran () – Venezuela yönetimi, kripto para birimleri işlemleri gözetimi kapsamında, banka hesaplarını denetlemeye başladı.

Venezuela Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, yönetimin “ulusal para birimini tehlikeye atan” kripto para birimi işlemlerinin bulunduğu hesapların “ağır bir şekilde cezalandırılacağını” duyurdu.

Venezuela Yönetimi, sermaye kaçışını azaltmak için geçen ay uygulamaya koyduğu “Kağıt Eller Operasyonu”nun ardından şimdi de “Metal Eller Operasyonu”nu gerçekleştiriyor.

Operasyon asıl olarak küçük çaplı madencilerden altın satın alıp söz konusu altınları ülke dışında satan “altın kaçakçılarını” hedef alırken, El Aissami “mafyaların doların fiyatını çarpıttığını” ve “Venezuela’nın parasal sistemine zarar vermek için kripto para birimleri piyasalarını kullandıklarını” söyledi.

Kripto para birimlerinin yol açtığı sermaye kaçışını da hedefine alan operasyonla ilgili El Aissami, yönetimin kripto para birimleri işlemlerine yönelik banka hesaplarını denetleyeceğini ve kripto para birimleri ticareti yapanların “henüz belirli olmayan fiyatlarla” cezalandırılacağını duyurdu.

