Venezuela'daki darbe girişimiyle petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan () - Petrol fiyatları Venezuela’da gerçekleşen askeri darbe girişimi etkisiyle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun çağrısı üzerine küçük bir askeri grubun darbe girişiminde bulunmasıyla, yatırımcılar ülkedeki politik duruma odaklandılar.

Petrol piyasalarındaki diğer gündem maddeleri ise, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının doğuracağı tedarik açığını telafi etme sözü veren Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkere Örgütü’nün (OPEC) Haziran ayında tamamlanması planlanan üretim kısıntılarını daha ileri bir tarihe erteleme olasılığı oldu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.05 artışla 72.8 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.63 artışla 63.9 dolardan işlem görüyor.