"Vatandaşlarımızı daha entegre Euro Bölgesi ile koruyabiliriz"

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz () - Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Para Politikaları Komitesi toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, artan korumacı ticaret politikalarının olduğu bu dönemde daha güçlü ve dirençli bir Avrupa’nın her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı ve Euro Bölgesi entegrasyonu için atılması gereken adımların altını çizdi.

“Artan korumacılık politikalarına ilişkin ise daha güçlü bir Euro Bölgesi önemli. Daha entegre bir Euro Bölgesi ile vatandaşlarımızı kontrolsüz ve denetlenmeyen bir küreselleşmenin sonuçlarına karşı koruyabiliriz.”

“Ekonomik ve para birimi yönetimine ilişkin değerlendirme yapacak olursak, Avrupa’nın bir arada durması her zamankinden daha önemli.

“Para birliğimiz hala tam değil ve kırılganlığı devam ediyor. Direncimizi artırmak için Euro Bölgesi üyeleri arasında entegrasyon devam etmeli. Bankacılık Birliği risklerin azaltılmasında çok önemli bir adımdı. Fakat bankacılık birliği henüz tamamlanmadı. Bankacılık paketinin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

“Bankacılık birliği yeni bir güvenlik düzeyi sağlayacak, bankaların direncini artıracak.

“Bankacılık sektörüne güvenimiz tam, daha da güçlü hale gelmesini istiyoruz. Bankaların sermaye yeterlilik rasyoları on yıl öncesine göre yüzde 67 daha yüksek.

“Risk paylaşımı riskin azalmasına yardımcı oluyor.

“ABD’nin TMSF’sini düşünün. Hükümet desteklediği için 500 banka desteklenebildi.

“Euro bölgesi bankacılık sektörü hala yapısal zorluklarla boğuşuyor.

“Avrupa Mevduat Sigorta Fonu bankaların işleyişini de destekleyecek ve para politikalarının bölge genelinde uygulanamsını kolaylaştıracak.

“Avrupa İstikrar Mekanizması’nı güçlendirecek adımları da memnuniyetle karşılaşıyoruz.

“Şoklara karşı direnci artırmak ve doğrudan bir krizden kaçınmak için bunlar önemli adımlar.

“Üye devletlerin mali ve ekonomik önlemlerini engellemeyecek bir sistem olmalı.

“Sermaye Piyasaları Birliği riskleri azaltır ve kamu istikrar fonlarına ihtiyacı azaltır.

“İflas konusunda ortak düzenlemeler yine bankaların işini kolaylaştırır.

“Bu önlemlerin hiçbirinin üye devletler arasında güven olmadan mümkün olmadığını da söylemeliyim.

“Para politikası önlemlerimiz çok etkili oldu. 2014 yılından bu yana aldığımız önlemlerin kümülatif bir şekilde Euro Bölgesi GSYH büyümesine yüzde 1.9’luk bir etkisi ve enflasyona etkisi olduğunu düşünüyoruz.

“Öte yandan enflasyonun sürdürülebilir bir patikada olduğundan tam emin olana kadar sabırlı, istikrarlı ve prudent olmalıyız”

“Avrupa Parlamentosu’nda son buluşmamızdan beri ECB önemli kararlar aldı para politikası duruşumuza ilişkin önemli kararlar aldı.

“Euro Bölgesi son beş yıldır ortalama yüzde 0.4 büyümesine devam ediyor.

“Ekonomik temeller sağlam kalmaya devam ediyor.

“İstihdam piyasası son yıllarda ciddi sıkılaştı ve 8.4 milyon arttı istihdam yaratıldı Haziran’da bir önceki yıla göre. İşsizlik oranı Mayıs’ta 8.4 düzeyindeydi. İstihdama katılım tüm zamanların zirvesinde.

“Son tahminlerimize göre ortalama 2018’de 2.1; 2019’da 1.9; 2020’de 1.7 büyüme öngörüyoruz.

“Belirsizlikler ve korumacı politikalara bağlı riskler devam etse de, riskler genel anlamda dengeli görünüyor. Yine de gelişmeleri yakından edceğiz.

“Eurostat tahminlerine göre enflasyon 1.9’dan 2.0’e yükseldi enflasyon.

“Çekirdek enflasyon 1.1’den Mayıs 1.0’;a düştü haziran’da.

“Enflasyonun yükselmesi bekleniyor. Haziran’da ECB yönetim kurulu enflasyondaki sürdürülebilir iyileşmeler göze alındı. Varlık alım kriterleri incelendi ve gelecek veriler doğrultusunda varlık alımlarının düşürülmesine karar verildi.

“Enflasyon hedefimiz olan yüzde 2’ye yakın ve biraz altındaki düzeye yaklaşıyor. Enflasyon 2016’daki çok düşük düzeylerden yükselerek geldi. Kriterlerden biri de enflasyonun kendi direncinin olmasıydı.

“Eylül’den sonra aylık varlık alım programımızı 20’den 15 milyar euroya indirip, Aralık’ta da sonlandıracağız. Tabii bu gelecek ekonomik verilere göre değişebilecek bir durum.

“Para politikaları ekonomik büyümeyi desteklemeye devam etmek zorunda.

“O yüzden yeniden yatırım politikalarımızı devam ettiriyor ve sözlü yönlendirmeye devam ediyoruz. Varlık alım programlarını net varlık alımlarının sonlandırılması ardından da devam edeceğiz.

“Ana ECB faiz oranlarının en az 2019 yazı sonuna kadar da bu seviyelerde kalmasını bekliyoruz.”