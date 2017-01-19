Vatandaşın dövizli hesapları azaldı, şirketlerin arttı

İstanbul, 19 Ocak () - Kurlardaki tırmanışın etkisiyle sürdürülen "dövizi sat - altına/liraya geç" kampanyalarının etkisiyle, bireylerin dövizli hesapları azalırken, şirketlerin hesaplarında artış yaşandı.

Merkez Bankası verilerine göre, bireylerin 13 Ocak ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 357.7 milyon dolar azalışla 86.83 milyar dolara gerilerken, kurumların ise 662.8 milyon dolar artışla 55.22 milyar dolara yükseldi.

Böylece, yurtiçinde yerleşiklerin toplam kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 13 Ocak ile biten haftada 305.1 milyon dolar artışla 142.05 milyar dolar oldu.

Yabancı yatırımcı tahvil sattı - hisse aldı

Aynı dönemde, yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 477.9 milyon dolar azaldı. Buna karşılık, yabancıların hisse portföyü ise aynı dönemde net 102.8 milyon dolar arttı.

Böylece, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 24.18 milyar dolar, hisse senedi stoku ise 34.04 milyar dolar oldu.