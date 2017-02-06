Varlık Fonu'na 2.3 milyon metrekare Hazine arazisi de devredildi

İstanbul, 6 Şubat () - Kamuya ait birçok dev kuruluşun yanında, çoğunluğu turizm bölgelerinde toplam 2.3 milyon metrekare Hazine arazisi de devredildi.

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, aralarında Antalya, Muğla, İzmir gibi turizm bölgelerindeki Hazine taşınmazlarının da bulunduğu çok sayıda arazi Varlık Fonu'na devredildi. Karara göre, arazilerin tescil ve devir işlemleri bitinceye kadar taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilecek.

Varlık Fonu'na devredilen arazilerin bir bölümünün büyüklüğü:

- Antalya’nın Aksu, Merkez, Kemer ve Manavgat ilçelerinde 700 bin 910 metrekare

- Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 959 bin 713 metrekare

- İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 22 bin 866 metrekare

- İzmir’in Selçuk ve Menderes ilçelerinde, 556 bin 891 metrekare

- Muğla Bodrum Gündoğan’da 11 bin 334 metrekare

- Isparta ve Kayseri’de 38 bin 958 metrekare

(Tablo)