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Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve 2016'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Koza Altın İşletmeleri'nin yüzde 220 kar oranına ulaştığını söyledi. Varank, "Koza Altın,...

EKONOMİ 14.11.2019, 17:00
Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve 2016'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Koza Altın İşletmeleri'nin yüzde 220 kar oranına ulaştığını söyledi. Varank, "Koza Altın, daha önce maalesef ülkemiz aleyhine çalışan terör örgütü mensuplarınca işletilen işletmeydi. Burası TMSF'ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Eskişehir Sivrihisar'da kurulu olan, 2016 yılında FETÖ mensuplarından TMSF bünyesine geçirilen Koza Altın İşletmeleri'ni ziyaret etti. Bakan Varank'a Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Başkan Yardımcısı İsmail Güler, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş ve Kaymaz Altın Madeni İşletme Müdürü Kemal Öcal da eşlik etti. Bakan Varank, beraberindekilerle yetkililerden bilgi alarak, madenin döküm tesisinde incelemelerde bulundu. Tesisteki işçilerle sohbet eden Bakan Varank, işçilerle altın dökümü yaptı. Döküm tesisinin ardından cevher çıkarma işleminin gerçekleştirildiği açık ocak sahasını gezen Varank, burada patlatma işlemini yapmak üzere düğmeye bastı.
YÜZDE 220'LİK KAR 
Türkiye'nin, dünyanın altın üreticisi ülkelerinden olduğunu kaydeden Bakan Varank, Koza Altın'ın Türkiye'de önemli altın üretim tesisleri olduğunu, toplam altın imalatının yüzde 30'unu gerçekleştirdiğini söyledi. Eskişehir Kaymaz'daki tesisleri gezdiğini belirten Varank, "Gerçekten etkileyici ve çevre anlamında da bütün hassasiyetler gözetilerek üretim yapılıyor. Bu tesisler ve Koza Altın daha önce maalesef ülkemiz aleyhine çalışan terör örgütü mensuplarınca işletilen işletmelerdi. Burası TMSF'ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti. Hem altın dökümünü izledik hem de madenlerde patlatmalara şahitlik ettik. Madenler ülkemiz açısından çok değerli, bunlardan maksimum seviyede faydalanmamız gerekiyor. Çevresel duyarlılığa önem veriyoruz. Sadece üretimin değil çevreye gösterilecek hassasiyetin de sürdürülebilir kalkınmanın bir parçasıdır. Herkes bu tesisleri gezebilir, buradaki işlemlerin nasıl çevreye duyarlı bir şekilde yapıldığına, azami hassasiyetin gösterildiğine herkes şahitlik edebilir. Türkiye'nin altın üretimindeki değerlerini daha fazla açığa çıkarabileceği fırsatlar var. Yerli üreticilerimizin göstereceği azami ihtimamla Türkiye'yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz" diye konuştu.
HEDEF 10,8 TON ALTIN ÜRETİMİ
TMSF bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'deki 5 madende üretim gerçekleştirilirken, bu yıl 8,1 ton altın üretimi sağlandı. Bu yılki hedefin ise toplam 10,8 ton altın üretimi olarak belirlendiği kaydedildi. Şirketin TMSF'ye devrinden sonra karının yüzde 219'u geçtiği, öz kaynaklarının ise yüzde 124 artışa ulaştığı belirtiliyor. Koza Altın tarafından devlete ödenen vergilerin de şirketin devrinden itibaren yüzde 127 artarak, geçen yıl 336,6 milyon lira seviyesinde gerçekleştiği öğrenildi.

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