Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 95

VAN, () - VAN Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İranlı turistlerin yoğun olarak Van'ı tercih etmelerinin yüzleri güldürdüğünü söyledi. Takva, "Bu şehirde yaşayanlar olarak, esnaf ve tüccarlar olarak bu durumu benimsemeli, bir kültür haline getirmeliyiz. Bu kent ekonomisi son yıllarda İranlı'lardan çok büyük katkı görmüştür. Bunun için bu önemli durumun kıymetini bilmeliyiz" dedi.

Türkiye'nin İran'a açılan kapısı olan Van'a İranlı turistlerin her geçen gün daha fazla akın etmesi, esnafın yüzünü güldürüyor. Kentin cadde ve sokakları, mağazalar İranlı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, otellerdeki doluluk oranının da yüzde 95'lere geldiği belirtildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İran'ın Van'a Vanlı'ların da İranlılara mecbur olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Son yıllarda İranlı'ların ilimize yoğun ilgisi, hepimizin önemsemesi gereken en önemli durumdur. Yıllardır çabamız, çalışmalarımız bu durumun oluşmasını sağlamak içindi. Çok şükür Van İranlı'ların en çok tercih ettiği kentlerden biri. Bu şehirde yaşayanlar olarak, esnaf ve tüccarlar olarak bu durumu benimsemeli, bir kültür haline getirmeliyiz. Bu kent ekonomisi son yıllarda İranlı'lardan çok büyük katkı görmüştür. Bunun için bu önemli durumun kıymetini bilmeliyiz. Misafirlerimize gerekli itinayı göstermeli, onların burada kaldıkları sürede konforlu bir tatil için elimizden geleni yapmalıyız"

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