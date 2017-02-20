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Van'da yenilenebilir enerji kongresi yapılacak

Murat ÇAĞLAR / VAN, () - VAN Ekonomist Dergisi, Van'da Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Kongresi düzenleyecek. Kongrenin tanıtım toplantısı Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Sinan Aslan, YYÜ...

Van'da yenilenebilir enerji kongresi yapılacak

Murat ÇAĞLAR / VAN, () - VAN Ekonomist Dergisi, Van'da Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Kongresi düzenleyecek.
Kongrenin tanıtım toplantısı Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Sinan Aslan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, CHP İl Başkanı Mehmet Kurukçu ve işadamları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Van Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Olgun, Van'ın yenilenebilir enerji üretimi bakımından çok zengin olduğunu belirterek, kongrenin gerçekleştirilmesi için önemli kurumlardan destek aldıklarını söyledi. Olgun, Türkiye ve Dünya'dan yenilenebilir enerji konusunda uzman önemli isimlerin katılacağı kongrenin 10- 11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi. 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da kurumsal olarak kongrenin yapılması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Toplantı, katılımcıların kongre ile ilgili düşüncelerini aktarması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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