VAN'da '1'inci Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı. Fuarda evlilik hazırlığı yapan çiftler için hazırlanan damatlıktan gelinliğe, nikah şekerinden yemek takımalarına çok sayıda ürün yer aldı.

Merkez Tuşba ilçesinde düzenlenen '1'inci Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın açılışına, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Yoğun ilgi gören fuarda mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektronik eşyaları firmaları stant açıp ürünlerini tanıttı. Evliliik hazırlığı yapan çiftler için açılan fuar 4 gün boyunca açık kalacak.

Organizasyonu düzenleyen İpekyolu Fuarcılık Müdürü Faysal İnan, evlilik fuarını sürekli kılmak istediklerini ve evlenecek çiftlere yardımcı olmak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Evlilik fuarının Van'da olması gerektiği inancıyla yola çıktık. Burada 25 iş kolunu bir araya getirerek, tüketicilerin aynı anda bütün iş kollarına ulaşabileceği bir platform arzu ettik. Fuara 36'sı il dışından olmak üzere 100'ün üzerinde firma katıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, gelinlikten züccaciyeden güzellik merkezlerine kadar bütün iş kolları mevcut. Hedefimiz, evlenecek, evini yenileyecek insanlara yardımcı olmak. Nihayi hedefimiz de Van Gölü havzasındaki illerde 'Van'da Nisan ayında evlilik fuarı var ve bu fuara katılalım' algısı oluşturmak. Buraya gelen misafirlerimiz için çekilişler yapacağız. Bizim gelinlik ve damatlık firmalarımızın talebi var. Bununla ilgili defile yapacağız. Akşamları yerel sanatçılarımız şarkılar, türküler söylecek. Folklor gösterileri olacak. Biz fuar süresince etkinlikler yaparak bu fuarı canlı tutacağız. Biz bu fuarın bilinen, beklenen bir fuar olması için elimizden geleni yapacağız. Bizim bu fuara birinci evlilik ve hediyelik fuarı deme sebebimiz de budur."

Fuarda stant açan düğün organizasyon firması sahibi Gurbet Ertak ise fuarın sadece Van için değil, Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir değer taşıdığın söyledi. Ertak, "Biz bu fuara katıldığımız için çok mutluyuz. Doğu Anadolu için çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yeni evlenecek çiftler için farklı görsellikler sunduk. Organizasyonlarımız var, onların üzerinde yoğunlaşıyoruz. İyi bir satış potansiyeline ulaşağımıza inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu fuara yenilikler katarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI