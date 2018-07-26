Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

HATAY Valisi Erdal Ata, Haziran 2018 itibarıyla kentte kayıtlı işsiz sayısının 28 bin 638'i kadın olmak üzere toplam 56 bin 825 kişi olduğunu, 2 bin 337 kişinin de işe yerleştirildiğini söyledi.

Hatay İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Erdal Ata başkanlığında Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, HBB Genel Sekreteri Mehmet Maden, HESOB Başkanı A. Kadir Teksöz, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, ilgili kurum müdürleri ile sendika temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2018 yılının ikinci çeyrek İŞKUR faaliyetleri, 2018 yılı istihdam teşviklerinin ikinci çeyrek faaliyetleri, ANMOGEP (Antakya Mobilyacılığının Geliştirme Projesi) ile ilgili meslek liseleri arasında işbirliği yapılması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Alan-Dal Teklifleri konularında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Erdal Ata, kentteki işsiz sayısını açıkladı. Vali Ata, şunları söyledi:

"2018 Haziran ayı verileri doğrultusunda; ilimizde kayıtlı işsiz sayısı 28 bin 638'i kadın, 25 bin 324'ü erkek olmak üzere toplam 56 bin 825 kişi olmuştur. İşe yerleştirilen kişi sayısı 2 bin 337 kişi olarak gerçekleşmiştir. Açılan Meslek Edindirme Kurs sayısı 914 olmuştur. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nden 279 kişi yararlanmıştır. İşbaşı Eğitimi Programı'ndan 1324 kişi yaralanarak işe yerleştirilmiştir. Engelli vatandaşlarımızdan 27'si erkek, 3'ü kadın olmak üzere toplam 30 engelli vatandaşımız işe yerleştirilmiştir. Ayrıca toplum yararına gerçekleştiren programlardan 3 bin 111 kişi yaralanmıştır. 2018 yılı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne sunulan engelli projelerinin değerlendirilmesi sonucunda 5 proje onaylanarak hayata geçirilmiştir."



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