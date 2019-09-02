VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

VakıfBank, cirosu 40 milyon liraya kadar olan KOBİ segmentindeki tüm şirketlerin yararlanabileceği Dış Ticaret Paketleriyle dış ticareti desteklemeyi hedefliyor.

VakıfBank Dış Ticaret Paketleriyle ilgili VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi şu bilgileri verdi:

“VakıfBank olarak Türkiye bilançosu için çalışıyoruz. Ekonomideki dengelenme sürecine en büyük desteği veren bankalardan biriyiz. Özellikle KOBİ’lerimizin yanındaki güç olarak katma değer üreten firmalarımıza önemli katkılarda bulunuyoruz. Dış ticaret dengesinin ülkemiz lehine değişmesi ve dövize olan talebin azalması hedefiyle KOBİ’lere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimize sürekli olarak yenilerini ekliyoruz.

“KOBİ’ler,bu paketlerimiz sayesinde yurt içi ve yurt dışı yabancı para transferlerini ve dış ticaret işlemlerini daha uygun maliyetlerle yapabilecek. Ayrıca fiyat değişikliklerine karşı koruma fırsatı yakalayacak ve Bankamızın dijital kanallarını kullanarak operasyonel yük azalacak. Önümüzdeki dönemde de milli ekonomimizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi yolunda görevimizi yerine getirmek amacıyla desteklerimizi sürdüreceğiz.”

VakıfBank’ın söz konusu paketleri kapsamında Yabancı Para Transfer Paketleri’nin, sair transfer, görünmeyen kalem transferi ve kredi geri ödeme işlemlerini kapsadığı belirtilirken, işletmeler pakette bulunan seçeneklere göre altı aydan bir yıla kadar süreyle 5, 10, 25 ve 50 işlem kota adedi tercih edebilecek.

İthalat Paketleri, peşin ithalat, mal mukabili ithalat ve vesaik mukabili ithalat işlemlerini kapsarken, altı ay ve bir yıllık dönem seçenekleri, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 40 işlem kota adetlerine göre ödeme seçenekleri sunuluyor.

İhracat Paketleri de, vesaik mukabili ihracat işlemlerini kapsarken, tüm paketlerde muhabir banka masrafı kapsam dışında tutuluyor. Altı ay ya da bir yıl geçerli anlaşmalar iki farklı seçenekle sunuluyor. Bu paket kapsamında da altı ay ve bir yıllık dönemde 2, 4, 5, 10, 15 ve 30 işlem kota adetlerine göre ödeme seçenekleri bulunuyor. (Fotoğraflı)