VakıfBank'tan Türkiye ekonomisine 287 milyar lira katkı

İstanbul, 13 Şubat () - VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 2018 yılı sonunda 331 milyar liranın üzerine ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığı destek 287 milyar lira olarak gerçekleşti. VakıfBank’ın 2018 yılı ortalama özkaynak kârlılığı ise sektör ortalaması olan yüzde 13.7’nin üzerinde yüzde 16.1 olarak gerçekleşti.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "KOBİ’den esnafa, yerel yönetimlerden bireysel müşteriye kadar her kesimin yanındaki güç olmaya devam eden VakıfBank, Türk ekonomisine değer katmaya devam ediyor" denildi.

2018 yılının Türkiye ekonomisine yapılan saldırıların zirve yaptığı bir yıl olduğuna dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Böylesine zorlu bir dönemden, ekonomi yönetimimizin aldığı pro-aktif tedbirler ve kararlı duruşu sayesinde güçlü bir şekilde çıktık. VakıfBank olarak biz de bu dönemde, elimizi taşın altına koyduk ve ekonomimize destek olmaya devam ettik” dedi.

Özcan, 2018 yılsonu itibarıyla nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye sağlanan desteğin 287 milyar lira olarak gerçekleştiğini vurguladı ve ekledi:

"Reel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz"

"Nakdi kredilerimiz yıllık bazda sektör ortalamalarının çok üzerinde, yüzde 21 büyüyerek 221 milyar lirayı, toplam aktiflerimiz ise yüzde 23 büyüme ile 331 milyar lirayı aştı. Böylelikle nakdi kredilerdeki pazar payımızı yüzde 8.7 seviyesinden yüzde 9.3 seviyesine, toplam aktiflerdeki pazar payımızı ise yüzde 8.3 seviyesinden yüzde 8.6 seviyesine yükselttik. Etkin bilanço yönetimi ve öncüsü olduğumuz sermaye ihraçları sayesinde böylesine zorlu bir dönemde dahi sermaye yeterlilik rasyolarımızı güçlü tutmayı başardık. Güçlü sermayemizi sağlam bilanço ve yüksek likidite ile birleştirerek, mutlak müşteri memnuniyeti anlayışı çerçevesinde reel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz."

"Mevduatın tabana yaygınlaştırılmasında başarılı olduk"

Fonlama tarafında da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Özcan, "Toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 15,6 artış ile 180 milyar TL seviyesine ulaşarak ana fonlama kalemimiz olmaya devam etti. Mevduat portföyümüzü tabana daha yaygın hale getirme hedefimiz doğrultusunda, 2017 yılsonunda yüzde 42 olan tasarruf mevduatının toplam mevduatımız içindeki payı, 2018’de yüzde 50 seviyesine yükseldi. Vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı da yüzde 20 seviyesini aştı" dedi.

"Banka tarihinin tek seferdeki en büyük eurobond ihracını gerçekleştirdik"

Mevduat maliyetlerinin düşmesi ve ülkemize dış kaynak kazandırılması amacıyla yurtdışı borçlanma açısından önemli işlemler gerçekleştirdiklerini belirten Özcan, "Banka tarihinin tek seferdeki en büyük eurobond ihracını gerçekleştirdiğimiz bu zorlu yılda, toplam sendikasyon kredilerimizi de yüzde 111 oranında yeniledik. Türkiye’nin en büyük İTMK programı kapsamında uzun vadeli TL cinsinden ihraçlara devam ettik ve kamu bankaları arasındaki tek DPR seküritizasyon programı dahilinde, iki farklı işlemde, 10 yıl vadeye kadar toplam 680 milyon dolar ihraç gerçekleştirdik. Uzun vadeli, düşük maliyetli ve çeşitlendirilmiş yurtdışı fonlama kaynakları ile yerel mevduat piyasasını zorlamadan sektördeki en yüksek kredi büyüme oranlarından birine ulaştık" diye konuştu.

"Dijital platformlardan pazarlama kapasitemizi daha da güçlendireceğiz"

Stratejik öncelik olarak belirlenen dijital dönüşüm konusunda da önemli gelişmeler kaydettiklerini belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında yapılan tüm bankacılık işlemlerinin yüzde 93’ünden fazlası şube dışı kanallarımızdan gerçekleşmiştir. Bugün itibarıyla 3,5 milyona yakın kullanıcısı bulunan mobil bankacılık uygulamamızla müşterilerimize basit, yalın ve kullanıcı dostu bir platform sunuyoruz. Dijital bankacılığa yaptığımız yatırımlar ile şube dışı kanallarımızı daha etkin bir şekilde kullanmayı, verimliliği artırmayı ve dijital platformlardan pazarlama kapasitemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Aralık 2018 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri

Vergi Öncesi Kâr 5,153.9 milyon TL

Net Kâr 4,154.3 milyon TL

Toplam Aktifler 331,355.6 milyon TL

Toplam Krediler 286,772.0 milyon TL

Nakdi Krediler 221,606.8 milyon TL

Gayri Nakdi Krediler 65,165.3 milyon TL

Toplam Mevduat 179,407.9 milyon TL

Özkaynaklar 28,350.2 milyon TL

Alınan Krediler 41,349.8 milyon TL

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