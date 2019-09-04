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VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi
VakıfBank, maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1.49’dan yüzde 1.45’e, diğer müşterileri için ise yüzde 1.59’dan yüzde 1.55’e düşürdü. Kampanyayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih,...
EKONOMİ 04.09.2019, 11:23
VakıfBank, maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1.49’dan yüzde 1.45’e, diğer müşterileri için ise yüzde 1.59’dan yüzde 1.55’e düşürdü.
Kampanyayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerimize yansıtmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önüne alarak bu kampanyayı planladık. Kısa bir süre önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da önemli bir indirime gitmiştik. Bu olumlu havanın milli ekonomimize de hızlı ve etkin katkılarda bulunacağına inanıyorum. VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.
Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında, kredi tahsis ücreti yüzde 0.5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. (Fotoğraflı)
Kampanyayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerimize yansıtmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önüne alarak bu kampanyayı planladık. Kısa bir süre önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da önemli bir indirime gitmiştik. Bu olumlu havanın milli ekonomimize de hızlı ve etkin katkılarda bulunacağına inanıyorum. VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.
Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında, kredi tahsis ücreti yüzde 0.5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. (Fotoğraflı)
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