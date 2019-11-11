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Vakıf Taşdelen Su cam şişedeki 130. yılını kutluyor

Türkiye’nin cam şişedeki ilk su markası Vakıf Taşdelen Su, cam şişedeki 130. yılını kutluyor. Cam damacana üretiminde yüzde 10 artış hedefleyen marka, pazar penetrasyonunda da yüzde 95’e ulaşmayı amaçlıyor. Brüksel merkezli The International...

EKONOMİ 11.11.2019, 12:00
Vakıf Taşdelen Su cam şişedeki 130. yılını kutluyor
Türkiye’nin cam şişedeki ilk su markası Vakıf Taşdelen Su, cam şişedeki 130. yılını kutluyor. Cam damacana üretiminde yüzde 10 artış hedefleyen marka, pazar penetrasyonunda da yüzde 95’e ulaşmayı amaçlıyor.
Brüksel merkezli The International Taste & Quality Institute tarafından düzenlenen Üstün Lezzet Yarışması’ndan 3 yıl üst üste Üç Altın Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü almaktan gurur duyduklarını vurgulayan Vakıf Taşdelen Su Genel Müdürü Burhan Alev, “İstanbul pazarı odaklı bir markayız. 440 yıllık tarihinde doktorların reçetesine bile girmiş Vakıf Taşdelen Su’yun lezzet ve tazeliğini cam damacana kalitesiyle daha çok İstanbullu’ya ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.
Türkiye’nin cam şişedeki ilk su markası Vakıf Taşdelen Su, cam şişedeki 130. yılını kutluyor. “Camdan gelen sağlık” sloganıyla tüketiciyle buluşan Vakıf Taşdelen Su, cam damacana ve tescili markaya ait “cam borulu pompayla” sektöre öncülük ediyor. Vakıf Taşdelen Su, yılsonuna kadar cam damacana üretimini yüzde 10 artırmayı ve penetrasyonunu yüzde 95’e ulaştırmayı hedefliyor.
Alev, Vakıf Taşdelen Su’nun 440 yıla yakın bir geçmişe sahip olduğunu ve şişelenmeye başlandığı ilk günden beri cam şişe ve damacanayla tüketiciyle buluştuğunu vurguladı.
Vakıf Taşdelen Su, cam şişedeki 130. yılında dünyaca ünlü şef ve sömeliyelerin yer aldığı, The International Taste & Quality Institute tarafından düzenlenen Üstün Lezzet Yarışması’ndan en yüksek seviye olan 3 Altın Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü ile döndü. Merkezi, Belçika’nın Brüksel şehrinde olan Enstitütü, 2017 ve 2018 yıllarında da Vakıf Taşdelen Su’yu aynı ödüle layık görmüştü. Vakıf Taşdelen Su 3 Altın Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’nü 3 yıl üst üste alan ilk ve tek Türk su markası oldu.
The International Taste & Quality Institute tarafından verilen ödülün Vakıf Taşdelen Su’yun lezzet ve kalitesini tescillediğini belirten Alev, “Bizi diğer markalardan ayıran en önemli özelliğimiz cam damacanamız olduğu kadar dolum tesisimizin su kaynağına yakınlığıdır. Vakıf Taşdelen Su tek kaynaktan dolduruluyor. Bu da suya eşsiz lezzetini veriyor. Aynı zamanda dolum tesisinin kaynağa yakınlığı sayesinde borulama hattı olmaksızın el değmeden tam otomatik makinelerde şişelenebilen Vakıf Taşdelen Su, tazeliği ile dikkat çekiyor. Cam damacana ise bu lezzet ve tazeliği en iyi kalitede tüketiciyle buluşturuyor” dedi.
2019 yılında Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 12.5 milyar litreye, sektördeki toplam cironun ise yaklaşık 8.4 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini ifade eden Alev şunları söyledi:  
“Ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğu göz önüne alırsak, Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektör, mevcut kurulu kapasite ile bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumda. Marmara Bölgesi ise toplam ambalajlı su tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştiriyor. İstanbul ise yaklaşık yüzde 30’luk hacmi ile en büyük pazara sahip şehir.” (Fotoğraflı)

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