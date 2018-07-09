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Vakıf Katılım’dan 500 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Ayşegül Acar / İstanbul, 9 Temmuz () - Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 500 milyon lira tutarında, 126 gün vadeli, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Konuyla ilgili...

Vakıf Katılım’dan 500 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Ayşegül Acar / İstanbul, 9 Temmuz () - Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 500 milyon lira tutarında, 126 gün vadeli, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş şunları söyledi:
"Son yıllarda Türk sermaye piyasalarında dinamizmin arttığını, konvansiyonel ürünlerin dışında sermaye piyasası ürünlerinin daha fazla hayatımıza girdiğini görüyoruz.
"Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından önemli olan bu durum, aynı zamanda ekonomimizin giderek güçlenmesinin de önemli bir göstergesi.
"Vakıf Katılım olarak bizler de, kurulduğumuz günden bu yana faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz.
"Bu vizyon doğrultusunda 500 milyon liralık, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracımızı başarıyla tamamladık.
"Son 1 yıl içinde 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3.2 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik ve şu an tedavülde yaklaşık 1.2 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor.
"Bu şekilde kira sertifikaları alanında sektöre katkı sunmaya, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz."

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