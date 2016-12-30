Uzmandan 10 adımda “1 Ocak” detoksu

İstanbul, 30 Aralık () - Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan, yılbaşı gecesi “bir geceden bir şey olmaz” diyerek ölçüyü kaçıranlara, 1 Ocak detoksu önerdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan, yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk gününde çeşitli mide problemleri, keyifsizlik, halsizlik, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve baş ağrısının en sık rastlanan şikayetlerden olduğunu hatırlattı. Ağır geçen gecenin ardından ilk günün vücudu yenilemek gerektiğini dile getiren Kaplan, 10 adımda yılbaşı detoksunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Uyanır uyanmaz 1 bardak ılık su için

Sabah kalktığınızda ilk işiniz büyük bir bardak ılık su içmek olmalı. Sindirimi kolaylaştırmak ve hazımsızlığı gidermek için en az 2 buçuk litre su içmeye özen gösterin. Ayrıca bitki çayları ve maden suyu ile sıvı tüketiminize destek olabilirsiniz.

Kahvaltınız bol yeşillikli olsun

Uyandıktan sonra en geç 1 buçuk saat içinde kahvaltı yapmaya özen gösterin. Metabolizmanın kendini toparlaması için, şarküteri ürünleri ve börek, poğaça, simit gibi hamur işlerinin yer almadığı ağır bir kahvaltıdan uzak durmak şart. Yoğurt, meyve ve müsli ile hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz ancak mutlaka kahvaltınızda bol miktarda maydanoz, tere, roka, dereotu, nane gibi yeşilliklere yer verin.

Geç yatmış olsanız da erken kalkın

Her ne kadar yılbaşı akşamı geç yatmış olsanız da, ertesi günü geç saatlere kadar uyuyarak geçirmeyin. Yeni güne daha iyi adapte olabilmek için 8 saatten fazla uyumamak önemli. Aksi halde düzensiz uykudan etkilenen kortizol hormonunun salınımı artar, kan şekeri seviyeleriniz yükselir ve bu da yağ depolanmasına neden olur.

Kızartmadan uzak durun

Yeni yılın ilk günü pazara denk geldiğinden tembellik etmek için uygun bir gün. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir. Yemeğinizde de kolaya kaçarak fast-food ürünlere yönelmeyi, abur cubur atıştırmalıklarla günü geçirmeyi aklınızdan geçirebilirseniz. Özellikle yağda kızartma tekniği ile pişirilen gıdaları tüketmeyin. Katkı maddeli, yağlı, tuzlu, şekerli hazır ambalajlı gıdaları tüketmeyin.

Mutlaka sebze ve meyve tüketin

Sebze ve meyveler içerdikleri potasyum sayesinde ödem atmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca içerdikleri yüksek lif sayesinde sindirim sistemini olumlu yönde destekliyor. Öğle ve akşam öğünlerinizde mevsim sebzelerinden oluşan bir çorbaya veya sebze yemeğine yer verebilirsiniz. Öğünlerin yanında salata tüketmek de iyi bir tercih. Dereotu, maydanoz, roka gibi yeşillikler vücudun su dengesi adına önemli bir mineral kaynağıdır.

Hareket edin

Yılbaşı akşamı sofralarda uzun saatler oturulunca; geç saatlere kadar tüketilen gıdalar yüksek kalori alımına neden oluyor. Bu nedenle ertesi gün, dengeyi sağlayabilmek için 45 dakika yürüyüş veya 25 dakika bisiklet gibi orta şiddette aktiviteleri yapabilirsiniz. Özellikle aktivite için park, deniz kenarı veya yüksek oksijen içeren alanları tercih etmenizde fayda var.

Tam tahıllı gıdalar tüketin

Basit karbonhidrat alımınızı azaltın. Özellikle beyaz un ve beyaz şeker ile yapılan börek, simit, poğaça gibi gıdaları tüketmek yerine tam tahıllı gıdalar veya kurubaklagilleri öğünlerinizde tercih edin.

Aç kalmayın

“Bir gün önce zaten çok yedim, bugün yemesem de olur” düşüncesi son derece yanlış. Ana öğünleri atlamadan, süt ürünlerini veya mevsim meyvelerini de ekleyeceğiniz ufak ara öğünler ile yılbaşının ertesi günü metabolizmanızı mutlaka canlandırmalısınız. Aksi halde, kendinizi uzun süre aç bırakırsanız kan şekeri seviyelerinizde dalgalanmalar oluşur ve daha fazla tatlıya yönelirsiniz.

Zencefil ve papatyadan faydalanın

Ödem atmak veya midenizi rahatlatmak için aşırıya kaçmamak şartıyla bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. Siyah çay veya kahve tüketmek yerine gerek kahvaltınızda gerekse gün içerisinde zencefil, nane, papatya, rezene gibi bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.

Moralinizi ve inancınızı yüksek tutun

2016'yı geride bırakıp yepyeni bir yıla girdiğimiz ilk gün önünüzde yeni bir sayfa açın. Moralinizi ve inancınızı yüksek tutarak 1 Ocak itibariyle sağlıklı ve dengeli beslenmeye başlayın. Alacağımız kararlardan ve atacağımız doğru adımlardan biri neden sağlıklı beslenme olmasın.