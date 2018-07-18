UTİB Başkanı Engin: “Türk tekstili dünyada güçlü bir imaja sahip”

Elif Varan / İstanbul, 18 Temmuz () - New York’ta gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı’na 25 milli ve 8 bireysel olmak üzere 33 firmayla katılan Türk tekstil sektörü, gerçekleştirdikleri ticari bağlantıların yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet etti. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türk tekstil sektörünün global pazarda son derece güçlü bir imaja sahip olduğunu belirtti.

Tekstil sektörünün yarattığı katma değer, sağladığı istihdam ve gösterdiği performansla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında geldiğine dikkat çeken Engin, Türk tekstil sektörünü şöyle değerlendirdi;

“Hazır giyim ile birlikte sağladığımız yaklaşık 2 milyon kişilik istihdam ile ülkemizin sosyal istikrarına önemli ölüde destek oluyoruz. Özellikle katma değerli üretim açısından sahip olduğumuz çok yüksek potansiyel ise ihracat rakamlarındaki artış trendi ile de kendisini gösteriyor. Bu şekilde devam ederse 2018 yılı sonunda 9 milyar dolar civarında, tüm zamanlar için rekor niteliğinde bir değere ulaşacağız. “

“Fuarlarda ülkemizin değerlerinin ve potansiyelinin vitrini oluyoruz ve bu faaliyetlerimiz çok beğeni alıyor. Türkiye tekstil sektörü ile ticaret yapan firmaların ve yetkililerinin pozitif tecrübelerini yeni nesile de aktarmalarını sağlamak ciddi önem taşıyor. Sektörümüzde artık temel amaçlarımızdan birisi de kendi markalarımız ile başarılarımızı uzun vadeli olarak sürdürmek. İhracatçı firmalarımızda var olan Ar-Ge ve tasarım bilincini geliştirmek de bizim çok önemsediğimiz bir husus. Bu konuda süregelen faaliyetlerimiz var ve üzerine koyarak çalışmaya devam edeceğiz.”

“Ev tekstilinde broderi ve gipür üretimi için dünyanın en büyük makine parkına sahibiz. Avrupa'nın nevresim üreten en büyük fabrikası ise Türkiye'de. Havlu konusunda dünyanın ilk üç tedarikçisinden birisiyiz. 2018 ilk altı ayı itibarıyla dünya tekstil ihracatında Türkiye'nin payı yaklaşık yüzde 3, ev ve mekân tekstillerinde yüzde 4.5 ve teknik tekstillerde yüzde 1.5'tir.”

“Önümüzdeki dönemde iyileştirmemiz gerektiğini düşündüğümüz alanlar, teknik tekstiller, tanıtım pazarlama ve markalaşma konularıdır. Teknik tekstillerde büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli realiteye dönüştürmek için özellikle Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezimizi (BUTEKOM) kurduk ve bu kuruluşumuz bünyesinde tekstil sektörümüzün tüm alanları için çok sayıda önemli çalışma yürütüyoruz” dedi.

“Özel sektör olarak devletimizle birlikte bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Diğer yandan firmalarımızın e-ticaret gibi görece yeni ve önemli bir alanda daha aktif olmaları gerekiyor. Yabancı bir aracı firma Türkiye’den kaliteli bir ürünü satın alarak e-ticaret yoluyla bunun üzerine yüzde 50 yüzde 100 kar koyabiliyor. Bu ve benzeri konularda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”