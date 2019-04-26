USTR: Çin’in ABD fikri mülkiyet haklarını ihlali devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin (USTR) özel raporunda, Çin’in ABD fikri milkiyet haklarını ihlal etmeye devam ettiği ve bu nedenle ülkenin öncelikli gözleme listesine alındığı duyuruldu.

USRT açıklamasında, “Çin'in Öncelikli Gözleme Listesi'ne yerleştirilmesi, ticari sır hırsızlığı, çevrimiçi korsanlık ve sahtecilik, sahte ürünlerin yüksek hacimli üretimi ve ihracatı ve ilaç kullanımında yenilikçiliği engelleme dahil olmak üzere, IP korumasını ve uygulanmasını güçlendirmek için temel yapısal değişikliklere duyulan acil ihtiyacı göstermektedir” denildi.

USTR’nin raporu gelecek hafta yapılacak olan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerin son toplantısı beklenirken yayınlandı.