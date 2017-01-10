Uşak'tan geçen yıl 248 milyon dolarlık ihracat

UŞAK Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir, Uşak'ın geçen yıl 248 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtip, 2017 yılından umutlu olduklarını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle UTSO Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan UTSO Başkanı Selim Kandemir, Türkiye ekonomisi ve UTSO'nun geçen yılki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye'de 2016 yılının olağan üstü durumların yaşandığı bir yıl olduğuna değinen Kandemir, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok denge değişti. ABD başkanlık seçimi ile çizgi değiştirdi. İngiltere AB'den ayrılmak için karar aldı. Ortadoğu Suriye'deki savaşın gölgesinde huzursuz bir yıl geçirdi. Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler soğuk savaş dönemini hatırlatırcasına gerildi. Tüm bu olumsuz gelişmeler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemin ülke güvenliği olmasını zorunlu kıldı. Ülke güvenliği için yapılan çalışmalar ekonomimizi etkiledi. Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde küçülen bir ekonomiye sahip oldu" dedi.

Uşak sanayisinin 2016 yılında gelişme göstererek, üretimde yüzde 8'lik bir artış yakaladığını belirten Kandemir, "TÜİK'in Aralık ayı imalat sanayi sektörü büyümesi yüzde 2,7 iken, Uşak'ta üretim yüzde 8'lik artış sağladı. Buda gelişen bir sanayiye sahip olduğumuzun göstergesidir. Uşak'ta 2016 yılında 248 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. 2015 yılındaki ihracat düşüşü, 2016 yılında toparlandı ama halen 2014 yılı ihracat rakamlarının gerisindeyiz. Sanayi ve iş dünyası 2017 yılından umutlu. Bu yıl en çok ihracat yaptığımız ülke 21.7 milyon dolarla Hollanda olurken, ikinci 20.8 milyon dolarla Almanya ve üçüncü 17.3 milyon dolarla İngiltere oldu. İhracat sektörlerinde ise halı, battaniye tekstil ve hammaddeleri ön plana çıktı. Deri ihracatında yüzde 63'lük artış yakalayan Uşak, tekstil ve hammaddeleri sektöründe yüzde 5 düşüş yaşadı. İlimizde geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 1.3 oranında azalan ithalat rakamı 181 milyon doların altında kaldı" diye konuştu.

Uşak'ın 61 bin 950 kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Kandemir, Uşak'ın istihdamı geçen yıla oranla yüzde 6.2 oranında artırdığını söyledi. Kandemir şöyle konuştu:

"Uşak'ta istihdam yaratan tacir ve esnafımız geçen yıla oranla yüzde 2.6 artarak, 8 bin 272 işletmeye ulaştı. Protesto edilen senet sayılarına baktığımızda Uşak, 2015 yılına göre bir sıra gelişme göstererek 37. sıraya düştü. Ayrıca Uşak, en az nakdi kredi kullanan illerin en gerisinde yer almakta, bu da halen öz sermayeleri ile büyümeye çalışan bir il olduğumuzu göstermektedir. Girişimci kent konumundaki ilimiz krizlere daha dayanıklı bir çizgide yürümeye devam ediyor."



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